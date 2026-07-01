Viisivuotislähdöt liian sumpussa? – Raviparlamentti allekirjoittaa katsojapalautteen
Raviparlamentti

Viisivuotislähdöt liian sumpussa? – Raviparlamentti allekirjoittaa katsojapalautteen

Eemeli Hernesaho, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen puivat raviviikon kuumat puheenaiheet.
Julkaistu
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