Viisivuotislähdöt liian sumpussa? – Raviparlamentti allekirjoittaa katsojapalautteen

Suur-Hollola-viikolla puhuttavat luonnollisesti Suur-Hollola-ravit - myös niiden sarjatarjonta. Katsojapalautteessa paheksutaan, että Jokimaalla ajetaan hyväpalkintoiset lähdöt Suomessa syntyneille 5-vuotiaille lämminverisille vain 5 päivää ennen Kaustisen jo perinteikästä Isla-ajoa. Pitäisikö jommankumman väistää?Ylivieskan perjantairaveista puhuttavat Tuukan palauttamatta jäänyt heijaava lähtö ja kahden valjakon yhteentörmäys ennen starttia. Keskustelua käydään myös ensi vuoden ravikalenterista, josta kuultiin viime viikolla sunnuntain olevan tammi-helmikuussa raviton päivä. Sorsiiko päätös amatöörejä, joille sunnuntai olisi usein viikon sopivin ravipäivä. 75-päivästä Raviparlamentti on yksimielinen. Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Huomioita viikon varrella tai muita ehdotuksia ensi viikon puheenaiheiksi voit lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.