Raviparlamentti ihmeissään: Onko Vieremällä takasuoralla open stretch?

Ykköspuheenaihe on totta kai Suur-Hollola-ajo. Raviparlamentti käsittelee päälähdöt taustoineen huolella läpi: muun muassa Tuukka Variksen ajokin vaihtumisen finaaliin. Rikottiinko jotain kirjoittamatonta sääntöä?Muissa puheenaiheissa puhuttaa Vieremän perjantairavien takasuoran tilanne, jossa ohitus näytti tapahtuvan vähintään osittain sisäkentän kautta. Keskustelua käydään myös Teivon tilanteesta: onko realismia, että ravikilpailutoiminta jatkuu edes ensi vuonna, kun kaksi tallia ja yläkatokset puretaan?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Omia aiheitasi ja huomioitasi voit esittää tuleviin lähetyksiin osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.