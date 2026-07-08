Raviparlamentti ihmeissään: Onko Vieremällä takasuoralla open stretch?
Raviparlamentti

Raviparlamentti ihmeissään: Onko Vieremällä takasuoralla open stretch?

Marko Lähteenmäki, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen pistävät keskiviikkoisin raviviikon pakettiin.
Julkaistu
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