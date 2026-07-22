Raviparlamentti ihmeissään: "Tapahtuuko tässä selkeä tuomarikömmähdys?"
Raviparlamentti

Raviparlamentti ihmeissään: "Tapahtuuko tässä selkeä tuomarikömmähdys?"

Marko Lähteenmäki, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon polttavimmat puheenaiheet.
Julkaistu
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