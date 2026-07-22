Raviparlamentti ihmeissään: "Tapahtuuko tässä selkeä tuomarikömmähdys?"

Raviparlamentissa on kelailtu usein kuvanauhoja, joissa valjakko käy enemmän tai vähemmän tai luullusti sisäkentän puolella. Sääntö on selvä: osittain voi reunustolppien sisäpuolella käydä, mutta muita ei saa silloin ohittaa.Mikkelin hopeadivisioonan finaalissa Bolt Kronos etenee neljännestä parista sisältä kolmanneksi kärrynpyörä selkeästi sisäkentän puolella. Olisiko suoritus pitänyt hylätä?St Michelin jälkipelitUrheilullisten kohokohtien lisäksi Raviparlamentti käsittelee viikonlopusta monta muutakin asiaa. Menikö rata lauantaina liian helposti kilpailukelvottomaan kuntoon? Oliko sateeseen varauduttu riittävästi? Millainen vaikutus kurakelillä oli päälähdön lopputulokseen? Pitikö Diva Ek keulat lentävällä lähdöllä, ja olisiko lähtö pitänyt jopa palauttaa?Kuninkuusravit lähestyvätOsanottajat pääkilpailuihin ilmoitettiin maanantaina, ja valinnat julkistetaan tänään keskiviikkona. Kymmenen tammojen rankingin parasta hevosta saa paikan automaattisesti, mutta kaksi villiäkorttia on käytössä. Kuuluuko niitä tänä vuonna jakaa? Nykysysteemin pelin henki ja säännöt ovat kaikille selvät, mutta tuottaako se parhaan mahdollisen kuningatarkilvan?Voitolla hankosidevammaKun Kuninkuusravit Teivossa ravataan, yksi on joukosta poissa: V.G. Voitto. Perjantain ultrauksessa löytyi hankosidevamma, joka pakottaa kaksinkertaisen ja hallitsevan ravikuninkaan kilpailutauolle. Team Ojanperän mukaan kyse on ”perusrasitusvammasta”, jollainen ei olisi voinut syntyä heillä. Seppo Suuronen taas sanoi TotoTV:n lähetyksessä, että heiltä lähtiessä jalassa ei hankosidevammaa ollut. Kuka on oikeassa?Kenelle tammaetu kuuluu?Suomen Toto75-lähdöissä on nykyään ns. tammaetu, eli ylimmissä divisioonissa tamma pääsee yhtä divisioonaa alemmas kuin sen voittosumma edellyttäisi. Yleensä tammaetua on kiitelty, mutta katsoja kysyy, kuuluuko tammaedun koskea ihan kaikkia tammoja – myös ulkomaisia? Kotimaista kasvatusta toki tukee sekin, jos systeemi kannustaa ostamaan Suomeen hyviä tammoja, mutta onko tuki silloin liian pitkissä kantimissa?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Palautetta ja omia ehdotuksia tuleviksi puheenaiheiksi voi laittaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.