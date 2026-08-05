Raviparlamentti

Tunnustettu "rikos", muttei rangaistusta – nyt on Raviparlamentti äimänä

Eemeli Hernesaho, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät Kuninkuusravit ja raviviikon muut mielenkiintoisimmat puheenaiheet läpi.