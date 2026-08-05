Tunnustettu "rikos", muttei rangaistusta – nyt on Raviparlamentti äimänä

Tallipelistä ei tietoakaanJos ei ihan sopupeliä niin varsin sovinnollista kilvanajoa ”pelättiin” kuninkuuskilvassa Team Ojanperän viiden hevosen kesken, mutta siitä ei ollut tietoakaan, kun Björn Goop avasi Vänrikillä päätösmatkalla keulaan. Hannu Torvisen oli tyytyminen kuninkuuden voittaneella Prolla takaa päätösmatkan kakkossijaan Vänrikin jälkeen. Kaikkia kolmea osamatkaa ei tänä vuonna voittanut Jockas Ritakaan, vaikka mainio olikin. Mitä olivat viikonlopun muut onnistujat?Omistajilla porttikielto varikolleJo viikolla ennen raveja nousi esille, että omistajilla ei ole Kuninkuusraveissa asiaa varikolle. Kyse on tietysti turvallisuuden ja työrauhan takaamisesta varikolle, mutta onko näin tiukka linja hätävarjelun liioittelua? Pääseväthän omistajat pääsevät vierailemaan tallialueella Prix d’Ameriquessakin, vaikka Vincennesin varikko on suomalaisiin tallialueisiin verrattuna postimerkin kokoinen. ”Omistajat lystin maksaa”, asiasta toimitusta lähestynyt Roi Iltanen muistutti.Rikos muttei rangaistustaLauantaipäivän viimeisessä lähdössä Drogonin voittoon ajanut Santtu Raitala otti syyn Capriccio d’Amoren ensimmäisen kaarteen laukasta niskoilleen ja pyysi siitä anteeksi Lehtosen perheeltä, mutta miksi ”rikoksesta” ei tullut tuomaristolta rangaistusta? Jos kuvanauhaa oli vaikea tulkita, niin Santtu oma-aloitteisesti vahvisti kontaktin sattuneen ja hänen itsensä aiheuttaneen sen. Santulle propsit liki ennennäkemättömästä suoraselkäisyydestä!Häiritsevä hidastaminen vai ei?Sunnuntaina taas Coriolanus Fridon keulavoittoon ajanut Santtu ei tiennyt mitään outoa tapahtuneen takajoukoissa, kun kolme hevosta puolikkaan jälkeen yhtä aikaa laukkasi, mutta TotoTV:n studiossa ja varsinkin somessa epäiltiin vauhtia hidastetun keulilla häiritsevästi. Tuomaristo ei tilanteesta rangaistuksia langettanut, mutta olisiko pitänyt? Omia aikojaan ja häiriöttä kolme hevosta tuskin samalla hetkellä laukkaa, ja jonkinlainen haitariliike parijonossa tapahtuu.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä. Palautetta ja omia ehdotuksia tuleviksi keskustelunaiheiksi voi lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.