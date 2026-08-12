Raviparlamentti arvioi Derby-rankingia – kuuluuko ennätyksen olla vielä vaikuttava tekijä?
Raviparlamentti

Raviparlamentti arvioi Derby-rankingia – kuuluuko ennätyksen olla vielä vaikuttava tekijä?

Eemeli Hernesaho, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon polttavat puheenaiheet.
Julkaistu
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