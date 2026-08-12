Raviparlamentti arvioi Derby-rankingia – kuuluuko ennätyksen olla vielä vaikuttava tekijä?

Tällä viikolla puhuttavaa riittää. Suuresta Suomalaista Derbystä käsitellään karsintojen ja käsillä olevan finaalin lisäksi kilpailun konseptia. Kuuluuko ennätyksen olla vielä tänä päivänä Derby-rankingiin vaikuttava tekijä, jos sen pohjalta halutaan mahdollisimman oikeudenmukainen eräjako? Onko ratavalinta tasapuolinen, jos sama valmentaja saa useamman karsintavoittajan tai -kakkosen finaaliin? Onko oikein jakaa paikat Derby Consolationissa karsintapisteiden eikä karsintasijoitusten tai vaikka Derby-rankingin perusteella?Entä menikö suurkilpailukarsinta oikein, kun Suomen mestaruuteen valittiin Kyle Web huonommilla pisteillä ohi Consalvon? Katsoja kysyy, onko oikein totopelaajia kohtaan, että etukäteen ilmoitetaan, että Massimo Hoistia säästellään SM:ssä Kymi GP:tä varten ja että sillä ei välttämättä ajeta voitosta. Lisäksi palataan muun muassa Lappeenrannan maanantai-illan lähtökiihdytyksiin ja kengitysinfoon, Bienvenuen Ylivieskan laukkaan sekä tietysti Ylivieskan, Derby-karsintojen ja Kaukosenkin huippuhetkiin.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Katsojapalautetta tai ehdotuksia tulevien lähetysten puheenaiheiksi voit lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.