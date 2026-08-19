Raviparlamentti ihmettelee suomenhevosten Derbykarsintojen eräjakoa – "Pitäisikö tehdä uusiksi?"

Suomenhevosten torstain Derby-karsinnat ovat silmiinpistävän epätasaiset. Eräjako on tehty karsintapisteiden eikä voittosummiin ja ennätyksiin perustuvan Derby-rankingin mukaan ja Raviparlamentin mielestä siihenkin perustuen väärin.Luonnollisesti Raviparlamentti perkaa huolella läpi Vermon Derby-ravit ja pohjustaa Kymi GP:n. Yksi sarja Kouvolassa piti peruuttaa, ja kaksi nousi vain vaivoin pystyyn. Missä on vika, kun 4000 ja 6000 euron ykköspalkinnot eivät kiinnosta?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Palautetta tai omia ehdotuksia tulevien viikkojen puheenaiheiksi voi laittaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi..Suomenhevosten Derby-karsintojen epätasaisuus hämmentää – tulkittiinko sääntöjä väärin?