Raviparlamentti ihmettelee suomenhevosten Derbykarsintojen eräjakoa – "Pitäisikö tehdä uusiksi?"
Raviparlamentti

Raviparlamentti ihmettelee suomenhevosten Derbykarsintojen eräjakoa – "Pitäisikö tehdä uusiksi?"

Marko Lähteenmäki, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käsittelevät raviviikon kuumimmat puheenaiheet.
Julkaistu
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