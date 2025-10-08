Raviparlamentti arvioi muuttuneita rangaistuksia uusien kuvanauhaklippien kera

Raviparlamentissa on keskusteltu viime viikkoina Hannu Torvisen Lappeenrannassa ja Ville Pohjolan Torniossa saamista rangaistuksista. Kumpikin tuomio muuttui ohjastajien valitettua niistä. Raviparlamentti arvioi tilanteita uuden kuvamateriaalin kera vielä kerran.Henri Bollström tuuraa Oulun raveihin tallennusaikaan matkustanutta Tuukka Varista viikon Raviparlamentissa.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Voit myös ehdottaa omia aiheitasi seuraavaan lähetykseen osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi!