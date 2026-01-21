Raviparlamentti ruotii gaalavalintoja: Kärsikö Caru siitä, ettei sitä ollut maksettu Derbyyn?

Ykkösaihe on tietysti Ravigaala. Mitä jäi valinnoista hampaankoloon? Olivatko valinnat linjassa keskenään? Voidaanko Tähtien Talliin valita nykyään hevosia takautuvasti monta vuotta uran päättymisen jälkeen? Vaivaako gaalaa yllätyksettömyys? Miten sitä voitaisiin torjua?Veli-Pekka Toivanen herätti keskiviikon Hevosurheilussa keskustelua ravien uudistamistarpeesta ja Olli Koivunen Tototv:ssä Suomessa syntyneiden, ikäluokkalähdöissä menestyneiden hevosten ansaitsemismahdollisuuksista vanhemmalla iällä. Raviparlamentti ottaa luonnollisesta kantaa myös näihin asioihin.Omia keskustelunaiheita tuleville viikoille voit ehdottaa sähköpostitse osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.