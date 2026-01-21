Raviparlamentti ruotii gaalavalintoja: Kärsikö Caru siitä, ettei sitä ollut maksettu Derbyyn?
Raviparlamentti

Raviparlamentti ruotii gaalavalintoja: Kärsikö Caru siitä, ettei sitä ollut maksettu Derbyyn?

Jukka-Pekka Kauhanen, Tuukka Varis ja Jere Törmänen käyvät läpi kuluneen raviviikon polttavat puheenaiheet.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi