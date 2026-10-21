Olli Koivunen Raviparlamentissa kuninkuusravivalinnoista: "Miksi tästä tehdään niin hankalaa?"
Raviparlamentti

Olli Koivunen Raviparlamentissa kuninkuusravivalinnoista: "Miksi tästä tehdään niin hankalaa?"

Olli Koivunen, Jukka-Pekka Kauhanen ja Marko Lähteenmäki käyvät läpi raviviikon polttavat puheenaiheet.
Julkaistu
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