Olli Koivunen Raviparlamentissa kuninkuusravivalinnoista: "Miksi tästä tehdään niin hankalaa?"

Keskustelua käydään muun muassa viime viikolla julkistetusta vuoden 2027 ravikalenterista ja Kohti Kuninkuusraveja -pistelaskusta, johon ei tullut muutoksia. Olli Koivusella on yksinkertainen ehdotus valintojen tekemiseksi.Katsojapalautteissa verrataan vanhempien suomenhevosten ja Suomessa syntyneiden lämminveristen vuoden tienestejä ja kysytään, miksi lainakuski laskuttaa samasta työstä amatöörivalmentajan valmentamalla hevosella eri hinnan kuin ammattivalmentajan hevosella.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä. Jos keskustelu herättää ajatuksia, voit lähettää kommenttisi tai ehdotuksesi tulevaksi keskustelunaiheeksi osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.