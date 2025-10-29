Force majeure vai armotonta tunarointia? – Raviparlamentti perkaa Rovaniemen ratakatastrofin

Rovaniemellä piti sunnuntaina ravata, mutta kilpailuajan jo alettua kavioura havaittiin kilpailukelvottomaksi. Paikalle oli tultu pahimmillaan lähes 500 kilometrin päästä. Kilpailijoiden ja radan johdon näkemykset katastrofin syistä erosivat toisistaan. Olisiko Katastrofi ollut vältettävissä radan toisenlaisella hoidolla tai ravien siirtämisellä, Raviparlamentissa kysytään.Keskustelua käydään myös Vermon kylmäveristen hopeadivisioonan perumisesta seitsemällä ilmoitetulla hevosella. Oliko perusteet perumiselle olemassa, vai olisiko lähtö pitänyt ajaa?Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä. Omia huomioita viikon varrelta tai ajankohtaisia keskustelun aiheita Raviparlamentille voi tarjota osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.