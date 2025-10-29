Raviparlamentti

Force majeure vai armotonta tunarointia? – Raviparlamentti perkaa Rovaniemen ratakatastrofin

Jukka-Pekka Kauhanen, Jarkko Litmanen ja Tuukka Varis käyvät läpi kuluneen viikon puhuttaneimmat asiat ja muut ajankohtaiset aiheet.