Oliko edes 19 000 kruunun sakko ja viiden päivän ajokielto riittävä rangaistus? – Tätä mieltä on Raviparlamentti

Tällä viikolla puhuttavaa löytyy myös Ruotsin puolelta, missä Breeders' Crownin välierissä Robert Bergh ahtautui Valla d'Gaagaalla ensimmäisellä takasuoralla väkisin johtavan selkään, joka osoittautui nimensä mukaisesti voittajanreiäksi. Oliko rikkeellä saavutettu etu niin iso, että suoritus olisi pitänyt jopa hylätä? Pitäisikö alkumatkasta tapahtuneista, lopputulokseen suurella todennäköisyydellä vaikuttavista rikkeistä hylätä Suomessakin?Keskusteltavaa riittää myös Tuukka Variksen Bravo Amyn sijoituksen siirrosta viime torstaina Oulussa. Oliko tapauksessa sellaisia lieventäviä asianhaaroja, että sen olisi voinut tuomita toisinkin. Tuukka Varis kertoo yllättävän kommentin "häirityn" osapuolen ohjastajalta.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Omia havaintojasi viikon varrelta tai muita keskustelunaiheita voit tarjota ensi viikon lähetykseen osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.