Kari Lähdekorpi Raviparlamentissa: "Erikoisin keskeyttäminen, mitä mä oon nähnyt"
Raviparlamentti

Kari Lähdekorpi Raviparlamentissa: "Erikoisin keskeyttäminen, mitä mä oon nähnyt"

Tuukka Varis, Kari Lähdekorpi ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon kuumat puheenaiheet.
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