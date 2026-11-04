Kari Lähdekorpi Raviparlamentissa: "Erikoisin keskeyttäminen, mitä mä oon nähnyt"

Ravikatsauksessa palataan viime viikon keskiviikolle Vermoon, missä Hannu Torvinen keskeytti viimeisellä takasuoralla suosikeihin lukeutuneella Eye On Royaltylla keulasta ilman ulos näkynyttä syytä. Torvisen harkintaa ja ratkaisua ei kyseenalaista sinänsä kukaan, mutta asiasta viriää vilkas keskustelu."Mun mielestäni tää oli erikoisin keskeyttäminen, mitä mä oon nähnyt. Mä oon katellut raveja kumminkin vähän yli 50 vuotta. Mä oon kattonut sen 20 kertaa ainakin uudestaan, ja mä en nää mitään näin ulkopuolelta, miks Hannun pitää ottaa sitä kiinni", Kari Lähdekorpi ihmettelee."Mä luulin ehottomasti, kun näin tuon lähdön, että sille tuli jalkaan tai johonkin jotakin ja se tunsi huonon askeleen", Jukka-Pekka Kauhanen komppaa.Luonnollisesti Raviparlamenttia puhuttaa myös Pron dramaattinen poismeno. Katsojapalautteissa kysytään, pitäisikö kaikille maksaa ainakin talvella joku palkinto Ruotsin tapaan ja pitäisikö ohjastajilla olla kasvosuojus lentävien kenkien, tilsojen tai ihan vaan kuran takia.Lisää palautteita voi lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.