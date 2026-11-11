Olisiko Seinäjoen ratakatastrofi ollut vältettävissä? – Näin Raviparlamentti vastaa

Ykköspuheenaiheeksi nousevat Seinäjoen Ravilauantain olosuhteet. Tehtiinkö kaviouran eteen kaikki mahdollinen ja tarpeellinen? Olisiko ravien alkua pitänyt kenties viivästää?Lisäksi Raviparlamenttia puhuttavat muun muassa Kasvattajakruunun välierien ja finaalin viikon starttiväli, Varsakunkun karsinnasta syntynyt kohu ja Vermon epätasaiset lähtökiihdytykset. Auton kiihdytys muuttui, mutta unohdettiinko siitä tiedottaa ohjastajia?Katsojapalautteita, huomioita ravilähdöistä viikon varrelta ja ehdotuksia ajankohtaisiksi keskustelunaiheiksi voi lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.