Olisiko Seinäjoen ratakatastrofi ollut vältettävissä? – Näin Raviparlamentti vastaa
Raviparlamentti

Olisiko Seinäjoen ratakatastrofi ollut vältettävissä? – Näin Raviparlamentti vastaa

Tuukka Varis, Marko Lähteenmäki ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon polttavat puheenaiheet.
Julkaistu
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