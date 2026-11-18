3-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunussa Tuukka Varis ajoi Shackhills Hazelilla varhain eteenpäin, mutta yllättäen kuolemanpaikka ei ollutkaan tarjolla, vaikka lähes pelaamaton Hatsepshut Frido oli käyttänyt jo yhden spurtin ensimmäisellä takasuoralla. Kummankin juoksu päättyi huonosti.Markku Niemisen tulkittiin yleisesti ajaneen Hatsepshut Fridolla enemmän saman tallin Donna Madeleinen kuin oman sijoituksen puolesta. Tallipeli on raviurheilussa tiedostettua ja pitkälti hyväksyttyäkin siinä missä vaikka moottoriurheilussa, mutta ylittyikö joku raja? Tuukka Varis kertoo myös, miten hän ja Markku Nieminen käsittelivät myöhemmin asian.Kuvanauhasulkeisissa syynätään Turun ja Kouvolan perjantairavien kaista-ajoja. Ajankohtaisissa aiheissa käsitellään raviratojen lisenssimallia ja ravipäivien jakoa radoittain ja vaihdetaan vielä sananen edessä olevista Kuninkuusravien isäntäratojen valinnoista.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä!