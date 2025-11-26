Raviparlamentti puntaroi Kaustisen sijoituksen siirtoa – "Tällaista tilannetta en toista muista"

"Raviurheilun Jälkiviisaat" eli Hevosurheilun Raviparlamentti käy joka keskiviikko läpi edellisviikon kuumimmat puheenaiheet ja tapahtumat. Tällä viikolla erikoistarkastelussa ovat Unbelievable Unon sijoituksen siirto sunnuntaina Kaustisella, Oliver de Bosin ahdas ulostulo perjantaina Forssassa ja Night Skyn epäpuhdas ravi koelähdössä tiistaina Teivossa. Ovatko parlamentaarikot tuomarien kanssa samoilla linjoilla?"Tällaista tilannetta en toista muista", Jake Litmanen kommentoi Kaustisen sijoituksen siirtoa.Raviparlamentti pohtii myös, onko hevonen oikeutettu starttaamattomien hyvitykseen, jossa sillä on välistartti taulussa. Menoitios nautti tällaisesta hyvityksestä keskiviikkona Rovaniemellä.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Omia aiheita ensi viikon lähetykseen voit esittää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.