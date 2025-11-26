Raviparlamentti puntaroi Kaustisen sijoituksen siirtoa – "Tällaista tilannetta en toista muista"
Raviparlamentti

Raviparlamentti puntaroi Kaustisen sijoituksen siirtoa – "Tällaista tilannetta en toista muista"

Jukka-Pekka Kauhanen, Jarkko Litmanen ja Tuukka Varis pistävät taas kuluneen raviviikon nippuun.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi