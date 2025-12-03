Raviparlamentti kokoontui – Harri Koivusella radikaali ehdotus lähdönesittelyistä

Lomailevaa vakiojäsentä Jukka-Pekka Kauhasta tuuraa tällä viikolla toinen kokenut ja arvostettu ravivalmentaja Harri Koivunen. Yksi puheenaiheista on vuodenvaihteessa tiukentuva linja esittelyistä myöhästymisiin. Raviparlamentilta ei löydy sille ymmärrystä."Tarvitaanko esittelyitä koko raveissa olleskaan? Muutenkin on kaikilla kauhea kiire. Puhutaan kaiken maailman kevyestä ohjasotteesta ynnä muusta, missään muualla Suomen raveissa ei joudu yhtä paljon kiskomaan ja repimään hevosia kuin esittelyssä. Turha sanoa, että jossain Ruotsissa esittelyt on kunnossa ja järjestyksessä, lauantaina paikalla olleena voin sanoa ettei ollut sielläkään. Ranskassa ei oo esittelyitä olleskaan kuin suurkilpailuissa", Harri Koivunen sanoo.Katso tai kuuntele koko lähetys alla olevista linkeistä! Palautetta ja huomioita viikon varrella voit lähettää osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.