Case Kajaani ja harrastajavalmentaja Okko Mikkosen Näkökulma puhuttavat Raviparlamenttia

Tällä kertaa puhuttavat muun muassa Prix d'Amérique, Oulun 15 minuuttia kengän irtoamisen ja rengasrikon takia viivästynyt Toto75-lähtö, Vermon Winter Bonus, Kajaanin jäämiseen ilman toiminta- ja palkintotukea ja – vielä kerran – lähdön esittelyt. Tuukka Varis ei sulata Oulussa esittelystä myöhästymisestä saamaansa sakkoa, mutta Jukka-Pekka Kauhanen huomauttaa, miten se olisi ollut vältettävissä.Kuuden hevosen harrastajavalmentaja Okko Mikkonen kritisoi keskiviikon Hevosurheilussa ravien keskittämistä talviaikana entistä harvemmille radoille ja muutamien ammattivalmentajien tapaa ilmoittaa hevoset vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Se pistää tietyissä sarjoissa lähtöradat uusiksi ja vaikeuttaa Mikkosen mukaan amatöörivalmentajan kuskivalintoja, mutta mitä mieltä on Raviparlamentti?Katso tai kuuntele viikon istunto alla olevista linkeistä. Omia huomioitasi viikon raveista tai muita aiheita ensi viikolla keskusteltaviksi voit ehdottaa sähköpostitse osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi..Näkökulma: Harrastajat ahtaalla jo kuskivalinnasta lähtien