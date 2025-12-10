Turpakäräjiä radalla ja radan reunalla – Raviparlamentilla riittää puitavaa

Jarmo Saarelan Seinäjoella saama ja sittemmin poistettu sakko epäurheilijamaisesta käytöksestä, Aleksi Kytölän verbaalinen hyökkäys Tuukka Varista kohtaan Teivossa ja Olli Koivusen ajolinjat Make It Upilla ovat herkullista materiaalia Raviparlamentille.Miten keulaan avaava valjakko voi saada sakon heijaavasta lähdöstä ilman että lähtöä uusitaan? Miksi Ranskassa päälähtö ajetaan keskellä raveja, kun Suomessa se jätetään yleensä viimeiseksi lähdöksi jolloin voittajaa jää juhlimaan vain kourallinen yleisöä? Näitäkin asioita viikon lähetyksessä kysytään.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Omia huomioitasi viikon varrelta tai muita keskustelunaiheita voit ehdottaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.