Raviparlamentin katsojapalaute poiki kysymyksen: panttaavatko nimikuskit ajojensa vahvistuksia?

Podcastissa palataan Okko Mikkosen Näkökulmaan, josta viime viikolla käyty keskustelu poiki katsojapalautetta. Jukka-Pekka Kauhanen joutuu täsmentämään, mitä hän tarkoitti kuvaillessaan amatöörit–ammattilaiset-asetelmaa "ällöttäväksi" puheenaiheeksi. Tuukka Varikselta taas kysytään, panttaavatko nimikuskit ajotehtäviensä vahvistuksia viime tinkaan ja aiheuttavat siten lisävaivaa hevosten ilmoittajille ja ratojen kilpailusihteereille.Lisäksi raviparlamentaarikoilta kysytään, onko torstai heistä paras viikonpäivä olla ajamatta talviaikaan raveja, ja jos ei, mikä olisi parempi päivä. Samasta aiheesta on keskiviikon Hevosurheilussa paneeli. Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Palautetta tai ehdotuksia ensi viikon puheenaiheiksi voi ehdottaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.