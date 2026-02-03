Raviparlamentin katsojapalaute poiki kysymyksen: panttaavatko nimikuskit ajojensa vahvistuksia?
Raviparlamentti

Raviparlamentin katsojapalaute poiki kysymyksen: panttaavatko nimikuskit ajojensa vahvistuksia?

Jere Törmänen, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi kuluneen raviviikon kuumimmat puheenaiheet.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi