Olli Koivunen Raviparlamentin erikoisvieraana, Case Lappeenranta ykköspuheenaihe

Ykköspuheenaihe on luonnollisesti Lappeenrannan toimitusjohtajan Teemu Keskitalon yllätyksenä tullut irtisanominen. Lisäksi puhuttaa Vermon ja vähän Teivonkin tulevaisuus.Kuvanauhasulkeisissa kelataan yhtä loppusuoraa ja kahta lähtökiihdytystä: menikö Boulder Selenen hylkäys radalta poistumisesta oikein, olisiko Tekno Grand pitänyt hylätä ja olisiko Seinäjoella ajokiellon poikinut lähtö kuulunut palauttaa?Huomioita ravilähdöistä viikon varrelta tai muita omia keskustelunaiheita tuleviin lähetyksiin voi ehdottaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.