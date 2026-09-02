Suomenhevosten Derby ja edunanto tallikaverille perataan Raviparlamentissa – ”Jos ei niihin reagoitaisi, tämä olisi hetken päästä kuin villi länsi”

Tämän viikon Raviparlamentissa puheenaiheita perkaavat Veeti Suomalaisen johdolla Tuukka Varis, Marko ”Mapi” Lähteenmäki ja Jukka-Pekka Kauhanen.Puhuttavaa riittää varsinkin viime lauantain Jyväskylän raveista. Heikintuulen loistava suoritus Derbyssä kerää kehut, mutta Tuukka Varikselle jäi jossiteltavaa, vaikka hän ajoi Suvin Aarteen kolmanneksi. Myös BWT Jackpotin huippusuoritus Kasvattajakruunussa herättää ihailua parlamentaarikoissa.Yksi puhuttaneimmista asioista lauantain raveissa oli kuitenkin Antti Ala-Rantalan saama sakko edunannosta tallikaverille. Ala-Rantala ei ollut tyytyväinen rangaistukseensa ja ilmaisi mielipiteensä Hevosurheilun verkkosivuilla julkaistussa jutussa. Mitä sanovat parlamentaarikot Härmän häjyn perusteluista?Lisäksi tuoreimmassa jaksossa keskustellaan Toto75-kohteiden valinnasta ja ruotsalaisen ravivalmentaja Maria Törnqvistin 18 kuukauden kilpailukiellosta ja 300 000 kruunun sakoista eläinsuojelumääräysten rikkomisesta. Jakso kuitenkin ehdittiin nauhoittaa ennen kuin tieto Törnqvistin kilpailukiellon perumisesta tuli tiistai-iltana.Katso tai kuuntele uusin jakso alta.