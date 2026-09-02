Tutut parlamentaarikot kokoontuvat jälleen viikon puheenaiheiden tiimoilta.
Tutut parlamentaarikot kokoontuvat jälleen viikon puheenaiheiden tiimoilta.
Raviparlamentti

Suomenhevosten Derby ja edunanto tallikaverille perataan Raviparlamentissa – ”Jos ei niihin reagoitaisi, tämä olisi hetken päästä kuin villi länsi”

Raviparlamentti palaa lähes tuttuun kokoonpanoon.
Julkaistu
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Raviparlamentti
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