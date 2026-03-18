Teemu Keskitalo Raviparlamentin erikoisvieraana: Episodin syy jää ehkä pimentoon

Teemu Keskitalo vierailee tämän viikon Raviparlamentissa ja avaa siinä tuntemuksiaan kuluneen kuukauden ajalta.”Se oli totta kai järkytys, oli kuin matto olisi jalkojen alta vedetty”, hän muistelee irtisanomista.”Sen jälkeen oli hieno nähdä, miten raviväki seisoi mun takana. Oli hieno huomata, että tukijoita oli tässä tilanteessa, ja asiat sitten kääntyi, niin kuin suuri kansa ja osakkeenomistajat halusi.”Episodin perimmäistä syytä Keskitalo voi vain arvailla.”Mitä entisen puheenjohtajan kommentteja luin, niin erikoista oli, miten nopeasti oli tullut yhteydenottoja toimitusjohtajan pestiin liittyen. Vahvasti näyttää, että jonkunlainen ryhmä on ollut asian takana, mutta mikä on lopputulos mitä on haettu, se ehkä jää pimentoon”, hän pohtii.Ennen Teemu Keskitalon haastattelua Raviparlamenttia puhuttavat muun muassa uutisointi ravihenkilöihin liittyvistä oikeudenkäynneistä, Rovaniemen radan tilanne, Com Rolfin lähdön ajolinjat Kouvolassa sekä Santtu Raitalan yllättävä kommentointi Fast Rosen Vermon tappion jälkeen.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä. Huomioita viikon varrelta ja muita keskustelunaiheita tuleviin lähetyksiin voi ehdottaa osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.