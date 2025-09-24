"Tämä koko järjestelmä on rakennettu käsittämättömällä tavalla" – toimintatuet nostattavat tunteita Raviparlamentissa

Raviparlamentti perkaa jälleen viikon puhuttaneimmat tapahtumat läpi.Vajaat 50 minuuttia kestävässä jaksossa puidaan läpi viime viikonloppuna ajetut Villinmiehen Tammakilvat, ihastellaan Carun tuoretta SE-tulosta Kirppu-ajosta, keskustellaan ensi vuoden ravittomista torstaista sekä yleisön saamisesta raviradoille.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Muistathan, että voit ehdottaa omia puheenaiheitasi tuleviin lähetyksiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi