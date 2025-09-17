Tuomaritoiminta herättää epäuskoa Raviparlamentissa – "Yksi karkeimpia tuomarivirheitä, mitä olen nähnyt"

Raviparlamentti perkaa jälleen viikon puhuttaneimmat tapahtumat läpi.Vajaat 50 minuuttia kestävässä jaksossa perataan läpi viime viikonlopun Kriteriumit, ennakoidaan ensi lauantaina ajettavia Villinmiehen Tammakilvan finaaleja ja hämmästellään poikkeuksellisen taitavasti otettua lentävää lähtöä. Myös yksi lähdönuusinta viime viikolla herättää epäuskoa.Lisäksi parlamentaarikot kertovat mielipiteensä ensi vuoden ratakohtaisista ravipäivistä.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Muistathan, että voit ehdottaa omia puheenaiheitasi tuleviin lähetyksiin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi