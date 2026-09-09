Uudistunut varsahuutokauppa kerää kehuja Raviparlamentissa – ”Eteenpäin mentiin”

Tämän viikon Raviparlamentissa nähdään poikkeuksellinen kokoonpano, kun Veeti Suomalaisen johdolla viikon kuumimpia puheenaiheita perkaavat Harri Koivunen, Henri Bollström ja Eemeli Hernesaho.Tuoreimmassa jaksossa käydään läpi muun muassa viime viikonlopun suurkilpailut. Ruotsin Derbyssä nähtiin dramaattisiakin vaiheita, joita ruoditaan parlamentaarikoiden kesken. Suomessa puolestaan ravattiin Oulu Expressit, ja tällä viikolla parlamentissa vieraileva Henri Bollström oli mukana suomenhevosten tiukassa voittotaistossa. Lämminveristen Oulu Express -voittaja Pinebog’s Bank herätti ihastusta.Myös uudistuneen varsahuutokaupan plussat ja miinukset käydään läpi. Lisäksi viime viikon puhuttaneimpia aiheita oli eturivin raviurheilijoiden puhelinhäirinnästä syntynyt kohu.Katso tai kuuntele tuorein jakso alta.