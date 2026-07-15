V.G. Voiton valmentajanvaihdos puhuttaa myös Raviparlamenttia
Raviparlamentti

V.G. Voiton valmentajanvaihdos puhuttaa myös Raviparlamenttia

Eemeli Hernesaho, Tuukka Varis ja Jukka-Pekka Kauhanen käyvät läpi raviviikon kuumimmat puheenaiheet.
Julkaistu
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Raviparlamentti
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