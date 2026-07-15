V.G. Voiton valmentajanvaihdos puhuttaa myös Raviparlamenttia

Viime viikon ykkösaihe oli ilman muuta Hevosurheilun lauantaina uutisoima V.G. Voiton valmentajanvaihdos. Millaisia ajatuksia se herätti?Miten pitkä ja luja V.G. Voiton kaltaisen huippuhevosen ja sen valmentajan välisen liiton tulee olla? Kukahan V.G. Voittoa jatkossa ajaa? Muun muassa näitä kysymyksiä vaihdoksen tiimoilta pohditaan.Raviparlamentilta kysytään myös, onko Kohti Kuninkuusraveja -pistejahti oikeudenmukainen pohjoisen hevosia kohtaan. Lisäksi keskustelua käydään muun muassa ilmoajan päätyttyä listoille nousevista hevosista ja viimeviikkoisesta Vieremän viimeisestä takasuorasta, johon on nyt tarjolla uusi kuvakulma.Katso tai kuuntele Raviparlamentti alla olevista linkeistä! Muista myös mahdollisuus lähettää omia ehdotuksiasi keskustelunaiheiksi osoitteeseen lukijaraati@hevosurheilu.fi.