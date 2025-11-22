Tammaderby oli yllätyksellinen vauhtijuhla – Akvarelli piirsi nimensä historiaan

Jyväskylän kirpeässä pakkassäässä ajettu Tammaderby alkoi Henkisen komennossa, joka jäi kuitenkin turhan innokkaaksi keulapaikalla. Kierroksen kilometriaika oli peräti 23,5-vauhtia, joka olisi kesäkelilläkin ollut tuimaa kyytiä.Johtohevosen takana vaani ennakkoon kovin haastaja Nätti Tiana, ja toisessa ulkona Caramiitan perässä juoksi Tuomas Pakkasen ohjastama Akvarelli.Päätöspuolikkaan alussa Akvarelli eteni vauhdilla haastamaan keulahevosta, ja tamma tulikin suosikin rinnalle voittajan elkein. Peli ei kuitenkaan ollut vielä selvä, sillä Akvarelli sai päätössatasella kovan vastuksen Nätti Tianalta. Akvarelli piti pintansa maaliin saakka.Hevosen valmentaja Markku Latvala on yhdessä puolisonsa Henna Latvalan kanssa myös hevosen kasvattaja ja omistaja. Seinäjokiselle pariskunnalle Tammaderbyn ykkössija oli kova saavutus."Aivan uskomaton juttu", Markku Latvala tiivisti. "Tämä oli juuri se juoksunkulku, jolla uskalsin ajatella, että saatettaisiin voittaa. Akvarellilla on se taito, että tamma jaksaa tulla loppuun saakka. Se on nähty historiassa. Akvarelli on hyvin ravivarma. Joskus se on paineissaan radalla, mutta tallialueella tamma toimii aina ilman mitään ongelmia", Latvala kommentoi.Santtu Raitala vei peräti neljä kohdetta nimiinsä. Kierros alkoi Raitalan puhtaalla hattutempulla. Vakuuttavan keulasoolon tehnyt Ete Jet kilpaili ensimmäisen starttinsa Hanna Lepistön valmennuksesta. Ruotsissa ja Suomessa valmentava Lepistö on noussut hurjan menestyksensä myötä lauantain lähtöjen vakionimeksi seremonipaikalla..Jatta Saarisen valmentama Luottomies ehti pitkällä kirillä toisen kohteen ykköseksi. Antti Ojanperän valmentama Ramsgate viimeisteli Raitalalle hattutempun, ja saman tallin Vänrikki puristi maalisuoralla Raitala kyydissään väkisin ohi keulassa juosseen Caramiitan.Muut voittajat olivat Olli Koivusen tarkasti ohjastama Extrema ja hienon maalisuoran taistelun nimiinsä vienyt Petri Mäkisen voitokas Viulan Voitto..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 4 Ete Jet, 24,05 %, 0,78 €Toto75-2: 12 Luottomies, 12,19 %, 4,55 €Toto75-3: 2 Ramsgate, 35,28 %, 8,68 €Toto75-4: 3 Akvarelli, 6,08 %, 124,72 €Toto75-5: 8 Vänrikki, 32,98 %, 186,00 €Toto75-6: 6 Extrema, 10,84 %, 976,61 €Toto75-7: 2 Viulan Voitto, 12,68 %7 oikein: 4 976,08 €6 oikein: 45,00 €5 oikein: 5,09 €Vaihto: 156 280 €.Arctic Greetta ja Scudetto kaksivuotiaiden tähdet – "Vauhti ei tunnu miltään, se menee varkain lujaa"