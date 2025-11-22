Tuomas Pakkasen ohjastama Akvarelli toi Markku ja Henna Latvalalle suurkilpailuvoiton.
Tuomas Pakkasen ohjastama Akvarelli toi Markku ja Henna Latvalalle suurkilpailuvoiton.Kuva: Kalle Jokinen
Tammaderby oli yllätyksellinen vauhtijuhla – Akvarelli piirsi nimensä historiaan

Viisi- ja kuusivuotiaiden suomenhevosten Tammaderby ajettiin 15 000 euron ykköspalkinnolla. Voitto meni suursuosikki Henkisen sijasta Akvarellille.
