Alarik Huikea vei hurjan kaksintaistelun – "Häijymies teki lähdöstä matsin"

Avauskohteessa ottivat yhteen Alarik Huikea ja Häijymies. Antti Ojanperän tallin suursuosikki Alarik Huikea oli loppukaarteessa helisemässä, kun Häijymiehen rattailla Heikki Hoffren löi löylyä kiukaalle.Santtu Raitala pyrki pitämään Alarik Huikean vain ravilla, ja maalisuoralla valjakko tuli alakynnestä uudelleen ykköseksi. Ori kellotti päätöskilometrin 22,9-vauhtia, ja kirjasi täydestä ryhmästä kilometriajan 23,8. Se on samalla hevosen uusi ennätys autolähetyksellä."Aika on kovaa valuuttaa, ja Häijymies teki lähdöstä matsin. Koko matka mentiin sellaista vauhtia, että ennätykset odotetusti paukkuivat auton takaa. Ajoin loppukaarteen niin varman päälle kun vain pystyin. Vieremän pitkälle maalisuoralla kun kaarruttiin, niin hevosella oli vielä puhtia käytettävänä. Alarik Huikea kontrasi hienosti voittoon lopussa", Raitala kommentoi.Sisäradasta povattiin Alarik Huikealle mahdollista riskitekijää. Kokenut ohjastaja ei kuitenkaan ollut asiasta huolissaan."Ennakkoajatus oli, että hevonen lähtee tarvittaessa reippaasti matkaan. Ei ollut sellainen olo, että jos vain Alarik Huikea ravia lähtee, ei se välttämättä ole kärkipaikkaa missaamassa. Annoin sen lähteä mitä hevonen halusi lähteä. Alarik Huikea puolusti keulapaikan vaivattomasti."Lämmiveristen kovimmassa volttilähdössä nähtiin hieno soolo, kun Susanna Laulumaan valmentama Second Onion karkasi kovilta takamatkaisilta. Kurri Jari Boko laukkasi loppukaarteessa kakkossijalta, ja sen jälkeen Second Opinion jatkoi Hannu Torvisen ohjastamana määrätietoisesti ykköseksi."Aivan mahdottoman jännittävää. Pelotti miten Second Opinion jaksaa maaliin, kun vauhti oli niin reipasta. Oli se vain mahtava", Laulumaa kommentoi.Kurri Jari Bokon valmentaja-ohjastaja Iikka Nurmonen oli harmissaan suojattinsa laukasta."Olisi hevonen voittanut", Nurmonen harmitteli..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 1 Alarik Huikea, 75,95 %, 0,11 €Toto75-2: 3 Second Opinion, 4,9 %, 2,50 €Toto75-3: 3 Ceepra, 15,12 %, 22,46 €Toto75-4: X, X %, X € (Päivitetään myöhemmin)Toto75-5: X, X %, X € Toto75-6: X, X %, X € Toto75-7: X, X %, X € 7 oikein: X €6 oikein: X €5 oikein: -Vaihto 154 981 euroa