Raviennakko: Aleksi Kytölän valmennettavat kisaavat Jokimaalla kengittä – "Ajattelen sen olevan parempi tiiviimmällä starttivälillä"

Uusi raviviikko käynnistyy maanantaina Jokimaalla ajettavilla Euronelkku-raveilla, missä ohjelmassa on kolme lämminveristen Power Race -karsintaa sekä yksi kylmäveristen Suomen Cup -karsinta. Molempien kilpailujen finaalit ajetaan Jokimaalla lauantaina 28. maaliskuuta.Maanantai on myös ensimmäinen päivä, kun kengittä ajaminen on Suomessa sallittua neljä kuukautta kestäneen kenkäpakon jälkeen. Kilpailijoista muun muassa Aleksi Kytölän valmennettavat kisaavat Jokimaalla kengittä.”Toivottavasti saadaan siitä hevosille hyvä efekti”, Kytölä toteaa.Karstulalaisvalmentajan treenaama Black Crystal tavoittelee kengittä menestystä pääpelin kakkoskohteessa, kun ruuna starttaa 2140 metrin matkalla ajettavaan Power Race -karsintaan radalta yksi.”Olin tyytyväinen hevosen viime starttiin Teivossa. Se meni kuitenkin pitkistä hokeista 14,2-tuloksen täydellä matkalla keulan rinnalta, mikä ei ole todellakaan sille optimaalinen juoksupaikka. Lyhyellä starttivälillä olen hevosen suhteen aika positiivinen ja ykkösradalta juoksu varmaan onnistuu”, Kytölä miettii.Tallikaveri Västerbo Gute on Euronelkun päätöskohteen suosikki takarivin lähtöpaikasta huolimatta. Kolme viimeistä starttiaan ruuna on voittanut hallitusti.”Ajattelen myös sen olevan parempi tiiviimmällä starttivälillä. Hevonen juoksee nyt ensimmäistä kertaa ilman kaikkia kenkiä, ja luulen balanssin sopivan sille. Se on näyttänyt olevansa hyvä takaakin, joten en siinä mielessä pelkää lähtöpaikkaa”, Kytölä sanoo.