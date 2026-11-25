Kultadivisioonassa kohtasivat kovimmat lämminverivoimat.Forssalaisten Irina Sarinin ja Pasi Rytkösen silmäterä Amazing Player oli pakkaskelissä elementissään. Jarmo Saarelan ajokki nappasi keulavoiton parastaan antamatta.”Amazing Player rupeaa tuntumaan sille, että puhtia ja potkua on paljon enemmän taas. Se tuntui tosi hyvältä käteen. Ei ollut mitään hätää”, Saarela vakuutti voittajahaastattelussa.Saarela on ohjastanut koko kansan 'Aimon' uran 27 voitosta kahta vaille kaikki.”Alusta asti olen tehnyt töitä sen kanssa, joten se on lähellä sydäntäni.”Voittajarinki tuttu paikkaHopeadivisioonassa kilpailivat kylmäveriset.Henri Bollström otti Pastorin kanssa muilta luulot pois heti kättelyssä, kun valjakko paiskasi keulapaikalle kasiradasta huolimatta.Juvalaisen Seppo Suurosen tallin Pastori otti uransa 22. voittonsa vakuuttavaan tapaan.”Pastori on mahtava hevonen. Se on ravivarma ja vauhtia on todella paljon”, kuski ylisti.Kotivoitto varsalähdössäTie Suur-Hollolaan -karsinnassa voitto jäi kotiradalle, kun Mika Haapakankaan treenaama Gold Star Mint esitti kipakan loppukirin. 3-vuotiaan varsan ura on käynnistynyt lupaavasti kahden ykköstilan myötä.”Gold Star Mint on ihan kyvykäs ollut. Ongelmia oli alkuvuodesta, mutta hevonen näytti jo kaksivuotiskauden lopulla, että siltä löytyy ihan hyvät vauhdit”, omistajanimen Kemppitalli Oy:n takaa löytyvä Kimmo Kemppi kertoi.Nousijadivisioonassa loviisalaisen Mikael Lindgrenin suojatti Miss Vanjie irtosi voittoon näytöstyyliin. Toisessa vastaavassa lähdössä Tommi Kylliäisen ajokki Mudcake Comery otti neljännen voittonsa putkeen.Haastajadivarissa turkulaisen Matti Juutilan valmentama Taarin Toivo puursi voittoon väkevällä suorituksella.Täysosuman Lahden päälähdöissä nappasi myös turkulaisen Harri Koivusen valmentama Rudy Rick.