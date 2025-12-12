Jarmo Saarela on tuttu näky Amazing Playerin rattailla. Perjantaina ruunan ohjastajana toimii Jukka Torvinen.
Jarmo Saarela on tuttu näky Amazing Playerin rattailla. Perjantaina ruunan ohjastajana toimii Jukka Torvinen.Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Raviennakko: Amazing Playerin kuski vaihtuu perjantaina – ”Odotan hevosta kolmen joukkoon”

Jukka Torvinen korvaa ajokieltoa kärsivän Jarmo Saarelan Amazing Playerin rattailla.
Julkaistu
Irina Sarin
Lahden ravit
Amazing Player

