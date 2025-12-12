Raviennakko: Amazing Playerin kuski vaihtuu perjantaina – ”Odotan hevosta kolmen joukkoon”

Perjantai-iltana ravataan Lahden Jokimaalla. Toto5-pelin avaa lämminveristen avoin 2140 metrin ryhmäajo. Seitsemän osanottajan joukosta suosikiksi erottuu nelosradalta starttaava Amazing Player. Irina Sarinin valmentama ruuna on kahtena edellistalvena kulkenut lähes voitosta voittoon. Viime talvena Amazing Player voitti parhaimmillaan kuusi lähtöä putkeen. Heinäkuussa se jäi tauolle, ja ruuna palasi tositoimiin vasta marraskuussa.Ennen perjantai-illan kisaa Amazing Playerilla on kaksi starttia alla. Kyseessä on siis se kuuluisa kolmas startti tauon jälkeen.”Ihan normaalilta se on tuntunut. Kotona se on niin erilainen kuin raveissa. Se on itse rauhallisuus, mutta terästäytyy vasta ravipaikalla”, Sarin kertoo.”Olen ollut hevosen viimeisimpiin startteihin tyytyväinen. Ensimmäisessä kisassa tauon jälkeen kova avaus ja väliprässi olivat vain liikaa. Viimeksi oli ihan mahdoton tehtävä viimeisestä ulkoa, kun matkalla mentiin hiljaa ja loppu tultiin kovaa. Ei Amazing Playerkään sentään ihan lentokone ole.”Perjantaina tehtävä näyttää sopivalta, vaikka vastassa onkin kovia kilpakumppaneita. Amazing Playerin lähtönopeus on huimaa luokkaa, joten se ladannee piikkipaikalle, josta kontrolloi kisaa todennäköisesti hyvin pitkään.”Odotan hevosta kolmen joukkoon, jos ei mitään ihmeitä satu. Tasainen lähtöhän se on, eikä yksikään ole ylikylä siihen kisaan. Amazing Player ei ole kovin kaukana parhaastaan, mutta muutimme treenisysteemit täysin, kun teimme pehmeät paikat, niin vähän alkuun jännitti, miten hevonen petraa starttien myötä. Luulen, että muutos treenisysteemeihin on tehnyt hyvää sille.”Valmentaja myöntää, että oman jännityksensä kisaan tuo uusi kuski. Tai ei nyt aivan uusi, sillä tänään Amazing Playerin rattaille hyppäävä Jukka Torvinen on ohjastanut hevosta kerran aiemmin. Kyseessä oli 3-vuotiaiden Kasvattajakruunun alkuerä. Kisa päättyi epäonnisesti, kun valjakko jäi väsyneen keulahevosen taakse pussiin.Nyt Torvinen saa uuden mahdollisuuden, kun Amazing Playerin luottokuski Jarmo Saarela kärsii ajokieltoa.”Yleensä Amazing Player on hirveän helppo ajaa. ’Jamppa’ tietää, että hevonen voi välillä pelleillä tallialueella, mutta kiltti ruuna se on.”Amazing Player kilpailee perjantaina kesäkengässä, vaikka Sarin odottaa pakkaskelejä kuumeisesti.”Kun tulee kunnon talvi, se on ’Aimolle’ parasta aikaa. Se tykkää hokeista, vaikka monelle ne ovat haitaksi.”Amazing Playerin lisäksi Sarin tuo Jokimaalle Amazing Playerin siskon Lady Playerin, joka starttaa illan toisessa lähdössä ykkösradalta.”Se oli Kouvolassa jo parempi. Sillä on ollut ongelmana, että se menee vähän vinoksi lopussa. Viimeksi hevonen jäi väsyvän taakse, mihin saattoi palaa joku sija. Nyt on kuitenkin kovempi lähtö, joten rahasija on hyvä tavoite. Lady Player on kuitenkin aika tasavauhtinen. Sillä ei ole samanlaista pätkänopeutta kuin velipojallaan”, Sarin sanoo.