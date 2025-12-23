American Cooper päättää taukonsa Teivossa – "Nyt joutunee lähtemään matkaan vähän matalammalla profiililla"

Ennen joulutaukoa Suomessa viimeiset ravit ajetaan tiistaina Teivossa. Toto5-pelin avauskohteessa katseet kohdistuvat viiden ja puolen kuukauden tauolta palaavaan American Cooperiin. Markku Niemisen valmennettava starttaa Hannu Torvisen ohjastamana lämminveristen 2100 metrin tasoitusajoon 20 metrin takamatkan nelosradalta.”Pikkumurheita jouduttiin parantelemaan ja nyt viimeiset kaksi-kolme kuukautta hevosta on treenattu täysipainoisesti. Paljon sitä on ajettu, mutta paras herkkyys voi olla vielä hakusessa. Viimeistelyissä kovempi hiitti on kelien vuoksi jäänyt ajamatta”, Nieminen kertoo.American Cooper jatkaa kilpailemista heti ensi tiistaina Teivossa, ja tuohon starttiin Niemisellä on tässä kohtaa taukostarttia kovemmat odotukset. 6-vuotiaan ruunan on tarkoitus kilpailla läpi talven.”Tietysti toivon hevosen pärjäävän jo tänään, sillä en tavallisesti tykkää preparee-starteista. Nyt kuitenkin joutunee lähtemään matkaan vähän matalammalla profiililla”, Nieminen epäilee.Velsheden poisjäännin myötä Niemisen tallista Teivossa kilpailee American Cooperin lisäksi vain päätöskohteessa radalta kaksi matkaan avaava Daisy Garden. Lähtö on enintään 45 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2100 metrin ryhmäajo.”Daisy Garden on ollut jo pitkään hyvässä kunnossa, ja uskotaan hevosen jatkavan ihan samalla mallilla. Vastus toki on ihan hyvä, mutta pidän Daisy Gardenia sarjoihinsa hyvänä hevosena. Paikka johtavan rinnalla ei ole sen juttu, mutta tuskin tuolta lähtöpaikalta se siitä joutuu juoksemaan”, Nieminen ajattelee.