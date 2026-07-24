Ancio Einari Vidgrénin Muistoajo 2026
Anselmi Klubi ei joutunut tekemään turhaa reissua Vieremälle.Kuva: Juuso Väyrynen
Ravit

Ancio avasi ja lopetti Vieremällä 09-vauhtia

Santtu Raitalan ajaman ja Markku Niemisen valmentaman Ancion voittomarginaali Einari Vidgrénin Muistoajossa ei ollut suurensuuri, mutta voitto oli vuorenvarma.
Julkaistu
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Einari Vidgrénin muistoajo
Ancio
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