Ancio avasi ja lopetti Vieremällä 09-vauhtia

Lähtökiihdytyksessä nopein oli Arctic Fiona, mutta kun Ancio eteni vauhdilla rinnalle, keulapaikka vaihtui sopuisasti."Tuli sellainen olo, että keulapaikka oli meille tarjolla. Vauhti hiljeni, ja Ancio jatkoi niin vauhdilla, että varmaan sille olisi ollut vaikeakin vastata", Santtu Raitala kommentoi voittajahaastattelussa.Välikilometrillä Raitala sai rauhoittaa vauhtia, ja kun puolikas lopetettiin 09,5, ohi ei kenelläkään ollut asiaa. Molly Jo Poof kiri rinnalle, mutta Ancio näytti siltä, että voimia oli varastossa vaikka kuinka."Molly Jo Poof tuli rinnalle ja teki hienon matsin, mutta Ancio voitti oikein hallitusti", Raitala vahvisti."Vire on Derbyn alla mainio, ja tämä lähtö palveli varmasti sitä."Hyvän arvosanan saivat myös kakkonen Molly Jo Poof ja kolmonen EL Narnia. Arctic Fionan ravi ei sitä vastoin ollut kohdillaan, ja tamma väsyi päätöspuolikkaalla pahoin..Ancio yksi Einari Vidgrénin Muistoajon kuumista nimistä