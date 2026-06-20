Nordic King maaliintulo 2026
Pro torjui tallikaveri Evartin hyökkäyksen Nordic Kingissä.Kuva: Roosa Lindholm
Ravit

Antti Ojanperän superpäivä: Nordic Kingin kolmoisvoitto ja Käyttöauton Mailin kaksoisvoitto

Pro voitti keulasta, Evartti kiri 18-lopetuksessa hienosti kakkoseksi ja Stallone oli mainio kolmas. Combat Fighter löi kirissä Holcombe Zetin.
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Nordic King
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