Antti Ojanperän superpäivä: Nordic Kingin kolmoisvoitto ja Käyttöauton Mailin kaksoisvoitto

STT (Kauhava)Nordic Kingin suosikiksi pelattiin hallitseva ravikuningas V.G. Voitto, mutta se sortui lähtökiihdytyksessä laukalle. Keulaan avasi Evartti, jonka eteen kiersi 500 metrin juoksun jälkeen tallikaveri Pro.18-vauhtisessa lopetuksessa Evartti haastoi Pron, mutta tämä kesti Hannu Torvisen ajamamana voittoon. Stallone täydensi Antti Ojanperän tallin kolmoisvoiton."Ei voi käsittää, meni mystisen hyvin. Myös Evartin vahva lopetus tuntui sydämenpohjassa erityisen hyvältä, mutta Pro oli tänään parempi. Se joutui kiertämään alussa", Antti Ojanperä ihasteli."On hienoa, että on tällaisia hevosia tallissa. On myös hienoa, että on tällainen rata ja täällä kahden vuoden päästä Kuninkuusravit. Toivottavasti ollaan silloinkin monella hevosella mukana."Combat Fighterille vuoden avausvoittoLämminveristen päälähdöstä tuli Antti Ojanperän talliin kaksoisvoitto. Tuukka Varis taituroi Combat Fighterin loistaviin iskuasemiin, mistä se kiri vahvalla 600 metrin kirillä ohi johtaneen tallikaverinsa Holcombe Zetin."Kun merkittäville hevosille tuli kiihdytyksessä laukkoja, pelisuunnitelmaa piti ruveta miettimään uusiksi. Juoksu onnistuikin lopulta ihan täydellisesti", Tuukka Varis iloitsi.Huonoista lähtöradoista kärsineelle Combat Fighterille voitto oli vasta vuoden ensimmäinen. Kolmannen Toto75-voiton Team Ojanperälle toi Santtu Raitalan ajama Kenzo Benois.Toto75-kierros alkoi suosikkien merkeissä. Santtu Raitalan ohjastama ja Hanna Lepistön valmentama Ete Jet kiri tammalähdön voittoon ohi johtaneen Fortunewheelgardenin ja Hannu Torvisen ohjastama ja Hannu Isotalon valmentama Soketti johtaneen Landen Toivon. Teemu Okkolin johti lähdöstä maaliin Vilkkeen Villillä ja Santtu Raitala Matias Salon tallin Popeye Toomalla.Vilkkeen Villi ja Popeye Tooma ovat vuoden voitokkaimmat hevoset Suomessa 9 ja 8 voitollaan. Santtu Raitala taas johtaa suvereenisti maan ohjastajaliigaa ja ylitti jo 200 vuosivoiton rajan.