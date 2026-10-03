Aquilone piti vanhemmat tammat takanaan – "Tämä menee aika pitkälle"

Pekka Korven valmentama ja ohjastama Aquilone pääsi matkaan neljän hevosen paalulta. Valjakko eteni nopeasti aja-komennon jälkeen kärkipaikalle, josta se hallitsi vakuuttavasti tapahtumia. Tarja Jussilan valmentama Västerbo Outlander kiri lujaa kakkoseksi.Aquilone sai Pekka Korvelta voittajahaastattelussa kovat kehut."Aquilone on lahjakas hevonen, jonka suhteen odotukset ovat korkealla. Jos kaikki sujuu hyvin, niin tämä menee pitkälle. Vanhoja hevosia oli takana ja voitto tuli varmasti. Uskon, että Aquilone parantaa vielä", Pekka Korpi tuumasi.Valmentaja lisäsi Ensio Mäntylän omistamasta tammasta, että sen voittosumma on vielä pieni kykyihin nähden."Kriterium-karsinnassa jäi vähän vaille, ettei päässyt finaaliin. Siinä se teki huonolta paikalta aivan hyvän juoksun", Korpi jatkoi.Haastajadivisioonan finaalissa Marko Korven valmentama Knight Journey järjesti Tommi Kylliäisen ohjastamana täydellisen näytöksen. Valjakko eteni 1300 metriä ennen maalia kärkeen, jonka jälkeen Knight Journey marssi 11,8-tuloksella muiden alta pois.“Knight Journey teki kaiken oikein ja näytti, minkälainen hevonen se on. Ei ollut hätää missään kohtaa”, ohjastaja Tommi Kylliäinen kommentoi.Heli Taipaleen valmentaman The Lost Battalionin uskomaton tarina jatkui hopeadivisioonan finaalivoitolla. Esa Holopaisen ohjastama ruuna sai pitkästä aikaa hyvän lähtöpaikan, josta valjakko johti maaliin saakka.“Heti kun näin lähtöpaikan, niin odotukset nousi heti. Tälle hevoselle lähtöpaikka merkitsee paljon, kun se ulkoradoilla kaarteissa painaa sisälle”, Holopainen painotti.. Heikki Mikkosen kasvattama, omistama, valmentama ja ohjastama Tinderi oli yksi kierroksen väriläiskä. Se pääsi pitkästä aikaa kärkipaikalle, josta Mikkosen itsensä ohjastama ruuna vastasi tarpeen mukaan ohitusta yrittäneille.Kierroksen suursuosikki Popeye Tooma oli vakuuttava. Matias Salon valmennettava kiersi puolimatkassa johtoon avanneen Grand Circuitin rinnalle, ja punnersi juuri ennen maalia väkisin ykköseksi.Kirsi Nikan valmentama Nothing But Beat järjesti kierroksen yllätyksen kirimällä Tuukka Variksen ohjastamana johtavan takaa ykköseksi..Pelimanni-ajossa juhlinut Alarik Huikea teki valmentajaansa vaikutuksen jo yksivuotiaana – "Tuli olo, että tuo pitää ostaa"