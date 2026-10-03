Pekka Korven tallin Aquilone on nousemassa ikäluokkansa huipulle.
Pekka Korven tallin Aquilone on nousemassa ikäluokkansa huipulle.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Aquilone piti vanhemmat tammat takanaan – "Tämä menee aika pitkälle"

Kolmevuotias tamma Aquilone tuplasi voittosummansa finaalikierroksella. Pekka Korpi uskoo hevoseen tulevina vuosina kovasti.
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