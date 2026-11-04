Back To Basics kiri tulisesti Kuuma Cupissa

Kuuma Cupin finaalissa Santtu Raitala ei hätiköinyt Back To Basicsin rattailla alkumatkasta. Kirivaiheessa punanutun ohjastama ruuna kiihtyi selvästi kovimpaan vauhtiin ja vei 8000 eurolla palkitun voiton vakuuttavasti.”Hevosen tämän päivän esitys oli best of tähän asti. Se jätti oikein kivan maun itsestään”, Raitala kehui voittajahaastattelussa pihtiputaalaisen Antti Ojanperän valmennettavaa.Dramaattinen loppuratkaisuNuorten ohjastajien kilpailusarja Salamakypärät huipentui finaalilähtöön.Iida Vastamäki näytti muille ohjastamisen mallia. Sipoolainen ajoi suoraviivaisen keulavoiton Stonecapes Yaguarin rattailla.Jesper Östman oli kerännyt kilpailusarjassa pisteitä selvästi eniten ennen päätöslähtöä. Finaalissa hänen ajokkinsa Lady Who laukkasi häiriön vuoksi hylkäykseen. Östmanin lähes varmalta vaikuttanut kokonaiskilpailun voitto himmentyi hopeasijaksi.Iida Vastamäki veti pisimmän tikun myös kokonaiskilpailussa.”Valtavan hyvät fiilikset. Mitä olen päässyt näitä lähtöjä ajamaan, on ollut tosi hyviä kokemuksia”, Vastamäki kommentoi tunteikkaana.Hämmentävä suoritusKylmäveristen hopeadivisioonakarsinnassa tapahtui yllättäviä asioita lähtöhetkistä alkaen.Suosikki Taraori kimpaantui kohtalokkaalle laukalle heti kättelyssä. Keulapaikalle ampaissut Pastori piti yllä hurjaa tempoa. Se teki huippusuorituksen, mutta oli muiden tavoin täysin aseeton hirmuyllättäjä Nylundin loppukirin edessä.Kuopiolaisen Jenni Tenhusen valmentaman Nylundin voitto tuli murskaavalla erolla muihin. Ari Moilasen ajokki teki poikkeuksellisen kovan voittoajan 1.22,7a/2120 metriä.”Hevonen oli valtavan hyvä tänään”, ohjastaja ihasteli.Vihtiläisen Risto Väreen valmentama Richard Halm teki uransa parhaan esityksen toistaiseksi. 7-vuotias voitti keulasta suvereenisti. Ykköstiloihin Vermon päälähdöissä ravasivat myös Miljoonasade, Royal Luca ja Like My Diamond.