Back To Basicsin kiri oli lennokas.
Back To Basicsin kiri oli lennokas.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Back To Basics kiri tulisesti Kuuma Cupissa

Vermon keskiviikkoravien päälähdön Kuuma Cup -finaalin parhaasta ei tarvinnut jossitella.
Julkaistu
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