Backwood Fionalta hurja laukanpaikkaus Rovaniemellä – ”Pidän tätä tosi hyvänä hevosena”

Kari Alapekkalan ja Backwood Fionan kilpailu käynnistyi ohdakkeisesti, kun tamma sortui laukalle. Valjakko vaikutti jäävän muista ratkaisevasti, mutta vielä mitä: Backwood Fiona tavoitti muut kilpailijat ja täräytti maalisuoralla kaikista ohi.”Tamma oli oikein tosi innokkaana. Yllätti, kun se on tosi lunki hevonen kotona”, Alapekkala kertoi laukkaan johtaneesta tilanteesta voittajahaastattelussa.Torniolaisvalmentaja huomasi jo kirivaiheen alussa, ettei Backwood Fiona ole vailla mahdollisuuksia.”Saimme porukan kiinni kevyesti. 500 metriä ennen maalia tuntui siltä, että meillä on vielä hyvät mahdollisuudet.”Alapekkala pitää 3-vuotiaasta valmennettavastaan kovasti.”Pidän tätä tosi hyvänä hevosena. Voi olla, että ajamme vielä jonkun startin, mutta haluan pitää 3-4 kuukauden treenijakson. Ensi keväänä tullaan takaisin entistä ehompana.”Ari Aatsinki illan valmentajanimiAvoin lämminverilähtö oli kultadivisioonakarsinta. Pakkasen paukkuessa ei valjakoilla ollut matkalla kiire mihinkään. Keulassa ravannut Henry Flyer Sisu sai huseerata kuin sunnuntaihölkällä olisi ollut.Hitaasta matkavauhdista huolimatta Henry Flyer Sisu sai nöyrtyä lopussa. Työt toisen radan veturina tehnyt Adde S.H. runttasi kärkeen.”Matkavauhti meni niin törkeän hiljaiseksi, joten ajattelin, että ajetaan johtavan rinnalta ja haetaan maksimisijoitusta. En haaveillut voitosta”, voittajan ohjastaja Niko Jokela myönsi.Ari Aatsinki valmentaa yllätysvoittajaa. Torniolaisvalmentajan joukkueen panos täydentyi, kun Marschall Match nappasi kakkossijan. Aatsingin talliin napsahti ykköstila vielä myöhemmin Fatherin voitettua.Kohti divisioonia -lähdössä Eveliina Leppäsen ohjastama Cgra W.F. veti lähtöä startista maaliin.Haastaja- vs. nousijadivarissa voiton vei Meno-Antti. Ykköstiloihin Rovaniemen päälähdöissä ylsivät myös Epic Combo ja Fat Rabbit.