Backwood Fiona on kykyväs 3-vuotias.
Backwood Fiona on kykyväs 3-vuotias. Arkistokuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Backwood Fionalta hurja laukanpaikkaus Rovaniemellä – ”Pidän tätä tosi hyvänä hevosena”

Keskiviikkoravit ravattiin tällä viikolla Rovaniemen Mäntyvaarassa. Backwood Fiona vastasi ravi-illan komeimmasta suorituksesta.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi