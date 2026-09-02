Boscon Visa on voittanut Vermossa jo kahdesti.
Boscon Visa on voittanut Vermossa jo kahdesti.Arkistokuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Boscon Visa jatkoi voittojen tiellä Vermossa – ”Ei tullut mieleenkään”

Savonlinnalaisen Paavo Reposen jalokivi Boscon Visa piti haastajansa kurissa Vermon keskiviikkoraveissa.
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