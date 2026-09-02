Boscon Visa jatkoi voittojen tiellä Vermossa – ”Ei tullut mieleenkään”

Ari Moilasen ohjastama Boscon Visa kiihdytti terävästi ja valtasi keulapaikan. Se sai tiedustelun juoksupaikasta Vonkarilta ja Santtu Raitalalta, mutta Moilasen ei tarvinnut miettiä kahdesti ennen ratkaisuaan.”Ei tullut mieleenkään päästää ketään edelle sen jälkeen, kun keulaan päästiin”, Moilanen vakuutti lähdön jälkeen.Vihdin pumpulisormi tiesi mitä teki, sillä Boscon Visa vastasi voittoon varmasti.Boscon Visan startti oli uran 24. Niistä 7-vuotias ruuna on napsinut voittoja kerrassaan 13. ”Hevonen on tullut huippukuntoon ja menestyy varmasti jatkossakin. Se on tosi hyvällä mallilla.”Kello taskuun ja voittajahaastatteluunKeskipitkän matkan kilpailussa Janne Korven ohjastama Quadriofoglio otti toisen voittonsa peräjälkeen. Korpi ei ollut viime lähdön jälkeen pelkkää hymyä, mutta tällä kertaa 6-vuotiaan ruunan tekeminen oli hänen mieleistään.”Hevonen oli tosi lunki ja hyvä. Suunta on oikea. Tuntui, että varaa jäi ihan jonkin verran”, Korpi paljasti.Ennen voittajaseremonioihin saapumistaan sujautti Korpi sekuntikellon taskuunsa. Hän valotti mistä oli kyse.”Tykkään ottaa lähdön aikana väliaikoja itse. En tiedä, että olenko kuuro, mutten kuule niitä kuulutuksia yhtään. Hevosten lämmityksiä kellotan ja pruuvistarttejakin saatan. Se on omaa hupia myös.”Siskosten silmäterä suuryllättiKouvolalaisten Espon siskosten Fiian, Moonan ja Neean omistama Midas vastasi ravi-illan jymypaukusta. Tino Paldanin ohjastama konkari puski pitkän kirinsä tunnollisesti perille saakka ja ehti voittoon täpärästi.Midaksen peliprosentti Toto75-pelissä oli vaivainen yksi. Kuskille ruunan voitto ei tullut puskista.”Midas on tehnyt hyviä startteja pidemmän aikaa”, Paldan huomautti.Tammadivisioonassa voiton vei Hannu Torvisen ajama Ashley Hope.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Headhunter Sala, Steady And Quick ja The Greek Sox.