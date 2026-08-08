Boscon Visa pakeni Ruunaruhtinaaksi – "Aika makealta tuntuu"

Paavo Reposen valmentama ja Iikka Nurmosen ohjastama Boscon Visa oli uudistetun Ruunaruhtinas-kilpailun sankari lauantaina Ylivieskassa. Pitkälle 2600 metrin matkalle lähdettiin neljältä eri paalulta, ja 20 metrin takamatkalta vauhdilla matkaan lähtenyt Boscon Visa haki jo etusuoralla kärkipaikan itselleen.Maalisuoralla keulahevonen pakeni näyttävästi muilta. Boscon Visan ohjastaja Iikka Nurmonen taputti hevosta kiitokseksi juuri ennen maalia. Hän oli päivän tähtiohjastaja, sillä Nurmonen voitti päivän aikana peräti viisi lähtöä, joihin kuului päivän molemmat päälähdöt."Boscon Visa on aikaisemmin jättänyt voimia talteen, mutta nyt se antoi aika paljon ulos. Se oli laiska matkalla, mutta veti loppusuoran hienosti. Oli helpompi ajaa matkalla sitä vauhtia, mitä kaveri rinnalla pyysi. Esitys oli tosi hyvä", Nurmonen kiitteli.Hevosen kasvattaja ja valmentaja Paavo Reponen on harrastanut raviurheilua pitkään, ja voitto oli hänen uransa suurin."Aika makealta tuntuu. Boscon Visa on hyvä hevonen. Kotona se on hirmu mukava ja helppo hevonen. Sille käy kaikki, sitä ratsastetaan paljon. Kotona meillä on viisi hevosta, muut ovat nuorempia. Boscon Visa on ainoa starttihevonen", Reponen kommentoi.Ravihistorian eniten ansainnut suomenhevosruuna Morison kipusi pisimmältä takamatkalta kaukana takana vahvasti kakkoseksi. 15-vuotias teräsmies Morison kilpailee viimeistä kilpailukauttaan. Ylivieskan perinteisen Malja-ajon suosikit Need'em ja Combat Fighter lopettivat kirilenkin rinnakkain 11-vauhtia. Miika Tenhusen valmentama ja Iikka Nurmosen ohjastama Need’em piti pintansa."Lähdettiin sen verran, ettei Tuukka (Varis) ainakaan pääse edelle. Toinen painoputsi lensi kiihdytyksessä etujalasta, joten sen jälkeen piti ajaa tarkemmin. Kyllä se vaikutti paljon, varsinkin kovassa vauhdissa. Piti vain ajaa ravia. Siihen nähden hevonen oli tosi hyvä", Nurmonen kiitteli.Tapio Perttusen tallin Adele Eastwind aloitti kierroksen kiihdyttämällä kasiradalta ensimmäisessä kaarteessa keulaan. Valjakko ei enää paikastaan luopunut. Kotiradan valmentaja Eija Sorvisto onnistui jälleen voittamaan Toto75-kohteen. Ptolemaeus Boko veti iloisena porukkaa kärkipaikalla, ja se kesti ykkösenä perille saakka.Timo Mäkäräisen valmentama Tuhti-Lotta, ja Tenho Rothin treenaama Olympe De Veluwe osoittivat kumpikin hyvää taistelumoraalia nappaamalla Toto75-voiton johtohevosen rinnalta. Samalla reseptillä kisat päätti Susanna Laulumaan valmentama Second Opinion, jonka kyydissä hääri viidennen voittonsa ottanut Iikka Nurmonen..Oikea rivi, vaihto ja voitto-osuudet:Toto75-1: 8 Adele Eastwind, 6,64 %, 0,79 €Toto75-2: 5 Ptolemaeus Boko, 35,56 %, 2,05 €Toto75-3: 7 Tuhti-Lotta, 60,12 %, 3,34 €Toto75-4: 11 Olympe De Veluwe, 21,89 %, 16,91 €Toto75-5: 4 Need'em, 69,69 %, 22,89 €Toto75-6: 3 Boscon Visa, 24,30 %, 74,96 €Toto75-7: 3 Second Opinion, 30,75 %, 183,15 €7 oikein: 183,15 €6 oikein: 1,55 €5 oikein: -Vaihto 281 728 euroa