Boscon Visa karkasi Iikka Nurmosen ohjastamana maalisuoralla kauas muilta Ruunaruhtinaaksi.
Boscon Visa karkasi Iikka Nurmosen ohjastamana maalisuoralla kauas muilta Ruunaruhtinaaksi.Kuva: Mia Mäki-Maunus
Ravit

Boscon Visa pakeni Ruunaruhtinaaksi – "Aika makealta tuntuu"

Paavo Reposen kasvattama, omistama ja valmentama Boscon Visa on valtakunnan tuore Ruunaruhtinas.
Julkaistu
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Ruunaruhtinas
Boscon Visa
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