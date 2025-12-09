Bosse Nice päättää pitkän taukonsa tiistaina Killerillä – "Toivottavasti se tuntuisi Santun käteen taas lupaavalta jatkoa ajatellen"

Tiistaina Killerin Toto5-kierroksen mielenkiintoisin hevonen on päätöskohteessa suosikkina lähes yhdentoista kuukauden tauolta palaava Bosse Nice. Leena Sinnemaan omistama 10-vuotias ruuna starttaa lämminveristen 2140 metrin ryhmäajossa matkaan takarivistä radalta kymmenen Santtu Raitalan ohjastamana.”Pari kertaa sitä on hiitattu, mutta kovempaa ajoa tosiaan on takana vähemmän kuin aiemmin tauolta palatessa. Innokkaalta hevonen vaikuttaa, mutta ei pidä olla myöskään pettynyt vaikka se ei Killerillä olisi heti parhaimmillaan. Haastava arvioida kuinka hyvin se saa nyt tauolta itsestään irti”, Sinnemaa pyörittelee.55 500 euroa urallaan ansainnut Bosse Nice on kilpaillut urallaan vasta 27 kertaa. Viimeisen kahden kauden aikana hevonen on nähty startissa vain kahdesti. Vuonna 2022 Bosse Nice kilpaili yhdeksän kertaa voittaen starteistaan yhtä lukuun ottamatta jokaisen. Koko uralta hevosella on 19 voittoa.”Sillä on ollut taas kaikkia pieniä murheita. Kyseessä on kovin vilkas hevonen ja aina kun se yhden ongelman takia joutuu olemaan kevyemmällä treenillä, meinaa sitten puhjeta esiin joku toinen ja kolmas ongelma. Koko ajan hevosta on tauonkin aikana treenattu, mutta kilpaa emme vain ole päässeet ajamaan”, Sinnemaa kertoo.Pitkältä tauolta Sinnemaa ei niinkään ole kiinnostunut Killerillä loppusijoituksesta. Tärkeintä hänen mukaansa olisi, että ruuna jättäisi ohjastaja Raitalan käteen hyvän vaikutelman itsestään.”Tosi hyvä hevonen se toki on, ja takarivin lähtöpaikan näen lähtökohdat huomioiden ihan sopivana. Toivottavasti se tuntuisi Santun käteen taas lupaavalta jatkoa ajatellen. Toiveena olisi, että vielä päästäisiin ajelemaan vielä edes vähän kilpaa. Näkisin sen olevan tärkeää etenkin hevosen luonteenlaadun kannalta. Se on tosiaan vielä kovinkin innokas”, Sinnemaa sanoo.Killerillä Bosse Nice tulee kilpailemaan pienistä hokeista kuten uransa aikaisemmissakin starteissa.