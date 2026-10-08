Bradley Express paalulta Kymenlaakso-ajon karsintoihin

Torstai-iltana Kouvolassa ajetaan Kymenlaakso-ajon karsinnat, joissa Tero Pohjolaisen valmentamia 3-vuotiaita nähdään kaksi. Näistä suurin mielenkiinto kohdistuu uransa viidestä kilpailusta neljä voittaneeseen Bradley Expressiin..”Kesällä uran aloitus vähän takkuili, joten tarkoituksella kehotin omistajaa jättämään Kriteriumin viimeisen maksuerän maksamatta. Siirrettiin katseet Kymenlaakso-ajoon”, Pohjolainen alustaa..Ravien neljäntenä lähtönä juostavaan ensimmäiseen Kymenlaakso-ajon karsintaan Bradley Express starttaa Ari Moilasen ohjastamana paalulta numerolla neljä..”Bradley Expressissä on tosi hyvä jakso ja se liikkuukin aika helposti. Lähtöpaikka ei ole paras mahdollinen, mutta on hevonen voltin vitoseltakin lähtenyt ravia. En hirveästi pelkää laukkaa”, Pohjolainen sanoo..Toinen Pohjolaiselta karsinnoissa nähtävä hevonen on Fire, joka starttaa kolmannessa karsinnassa liikkeelle tallikaverinsa tavoin nelosradalta. Vastaansa se saa takamatkalta lähtevän Kriterium-voittaja Better Leaderin..”Fire on mielestäni hyvä varsa. Sillä on iso ravi, eikä se pääse vielä superkovaa. Hevosen saadessa lisää voimaa sen meno varmasti selkiytyy entisestään”, Pohjolainen kertoo..Neljään karsintalähtöön tuli osallistujia 50 hevosen verran, joten jokaisesta 2100 metrin tasoitusajona juostavasta karsinnasta kolme parasta selvittää tiensä lauantaina 17.10. ajettavaan finaaliin.