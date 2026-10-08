Bradley Express starttaa Kouvolassa allaan neljä peräkkäistä voittoa. Santtu Raitalan sijaan ruunaa ajaa Ari Moilanen.
Bradley Express starttaa Kouvolassa allaan neljä peräkkäistä voittoa. Santtu Raitalan sijaan ruunaa ajaa Ari Moilanen.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Bradley Express paalulta Kymenlaakso-ajon karsintoihin

Kouvolassa torstaina juostaviin karsintoihin ilmoitettiin 50 hevosta.
Julkaistu
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Ari Moilanen
Kouvola
Kymenlaakso-Ajo
Kymenlaakso-ajon karsinnat
Tero Pohjolainen
Better Leader
Bradley Express
Fire
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