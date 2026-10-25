Hoffrenin perheen Brenna pitää haaveista huolta – "Brenna on jaloiltaan ja mieleltään terve"

Ilkka Hoffrenin valmentama ja Tommi Kylliäisen ohjastama Brenna sykähdytti kirimällä Porissa avoimen tammalähdön ykköseksi.Brenna pääsi nousemaan 3. sisältä 500 metriä ennen maalia 2. ulos, mistä iski maalisuoralla niukasti ohi Landen Iitan ja Lumi-Oosan. Ilkka Hoffrenin valmentama tamma kellotti päätöspuolikkaan 22,8-vauhtia.“Kaikki voitot pitää ansaita, mutta toki pitää sanoa se, että juoksu meni suotuisasti. Toisaalta tammalla on urallaan ollut monta kertaa huonoa tuuria. Nyt se pääsi näyttämään vireensä Toto75-tasolla, ja se tuntuu hienolta”, Hoffren kiitteli.Porin onnistuminen oli vahva merkki siitä, että Brenna on oikealla tiellä. Matka kohti tammahuippua ei vielä tänä vuonna tuonut paikkaa kuningatarkisasta.“Brenna on samaa ikäluokkaa V.G. Voiton kanssa. Se onkin ollut erityisen kova vuosikerta. Niiden lähtöjen jälkeen on vaadittu aikaa, jotta Brenna on pystynyt kasvamaan mukaan avoimiin tammalähtöihin. Porin kaltainen juoksu tekee varmasti huumorille hyvää, kun jokainen juostu metri maksaa.”Hoffren tiedostaa, miten pienistä marginaaleista on kyse. Kaikki on kuitenkin mahdollista kuningatarkilpailun suhteen lähivuosina.“Brenna on jaloiltaan ja mieleltään terve. Haaveilen tässä kohtaa, että startit vievät edelleen Brennan uraa eteenpäin. Kovuus tulee sitä kautta”, Hoffren jatkoiValmentajan leipätyö tulee muualta, mutta hevoset ovat mielessä aamusta iltaan.“Wahlstenilla varustemyynnissä olen päivätöissä. Nuorista varsoista toivotaan tulevia ravihevosia. Harrastajana sitä toivoisi, että Brenna pystyisi vielä useamman vuoden kilpailemaan, kunnes varsat pääsevät radoille.”.Massimo Hoist viimeisteli St. Legerissä puhtaan hattutempun – "Se on erinomainen kilpahevonen ja herrasmies