Brenna (1) kirii Tommi Kylliäisen ohjastamana tuulispäänä ykköseksi.
Brenna (1) kirii Tommi Kylliäisen ohjastamana tuulispäänä ykköseksi.Kuva: Nelli Saari
Ravit

Hoffrenin perheen Brenna pitää haaveista huolta – "Brenna on jaloiltaan ja mieleltään terve"

Ensi vuoden kesään on vielä pitkä matka, mutta Brenna on osoittanut syksyllä kapasiteettinsa riittävän seppelejahtiin saakka.
Julkaistu
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Toto75
Brenna
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