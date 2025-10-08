Vermon valloittanut B.W.Raz löysi kultajyvän – ”Se on hienoajoinen hevonen”

Janita Antti-Roiko kilpaili B.W.Razin kanssa haastajadivisioonakarsinnassa. Valjakko valtasi kärkipaikan vauhdikkaassa alkurynnistyksessä. Kylmäverinen piti vauhdin puolireippaana ja veti perille selvällä marginaalilla seuraaviin.”B.W.Raz on sitkas vastaamaan muille, mutta kukaan ei tullut lähelle”, Antti-Roiko myhäili voittajahaastattelussa.Ruotsissa syntynyt B.W.Raz siirtyi Antti-Roikon valmennukseen ja omistukseen kesällä. Ruuna pilasi ensimmäiset kilpailunsa laukkoihin, mutta Vermon täysosumaan myötä alla on kaksi voittoon päättynyttä starttia.Antti-Roikon mukaan yhteisen taipaleen alun epäonnistumiset johtuivat lähetystavasta.”Se on hienoajoinen hevonen, joka ei pidä volttilähdöistä – syytä en tiedä.”Voittaja saapui RovaniemeltäMontékypärät kilpasarja huipentui finaalilähtöön. Raviratsastuksessa Ilona Rekilä kiidätti Picardien kirivoittoon.”Picardie on tosi mukava hevonen ohjastaa. On tosi hienoa lähteä raveihin aina, kun tietää sen olevan startissa”, Rekilä hehkutti.Maiju Leppäjärvi sijoittui toiseksi Beyonce Brolinen kanssa. Rovaniemeläinen oli varmistanut kokonaiskilpailun voiton jo ennen päätöslähtöä. Noora Hartikainen oli kisan kakkonen, Rekilä nousi päätöslähdön voittonsa myötä kolmanneksi.Menestystä ropiseeKouvolalaisen Timo Ukkolan silmäterä Oon Leidi nappasi jo kauden viidennen voittonsa. 9-vuotias tamma kasvatti kausiansionsa yli 24 000 euroon.Jarmo Saarelan ohjastama Oon Leidi oli vakuuttava voittaja keulajuoksulla.”Se on hyväfysiikkainen hevonen, joka on kehittynyt paljon”, kuski kehui.Lyhyen matkan rypistyksessä vihtiläisen Hannu-Pekka Korven valmentama Golda Xena oli ylivoimainen.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Tommi Kylliäisen ajokki Holding Pattern, Jeroen Van Craenin valmentama Truly Easy ja orimattilalaisen Timo Korvenheimon tallin Ninja Zon.