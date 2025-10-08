B.W.Raz otti hallitun täysosuman ennen mainiosti kirinyttä Cristoxia.
Ravit

Vermon valloittanut B.W.Raz löysi kultajyvän – ”Se on hienoajoinen hevonen”

Mäntyharjulaisen Janita Antti-Roikon suojatti B.W.Raz jatkoi voittokannassa Vermon keskiviikkoraveissa.
