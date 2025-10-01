Caia esitti rakettikirin TammaCup-finaalissa – ”Sitkeyttä tullut lisää”

Mika Forssin ohjastama Caia lähti kilpailuun suurimmalla numerolla, ja tamman tehtävä oli ennakkoon haastava. Tamma kiihdytti vauhtinsa maalisuoralla hurjaksi ja ehti kuin ehtikin voittoon.”16 numero oli ja takamatkan takarivi. Arvelin, ettei voi helpoimman kautta tulla”, Forss kertoi voittajahaastattelussa arvanneensa, ettei heidän juoksunkulusta tule yksinkertaista.Caian rattailla edellisen kerran varsavuosina nähty Forss näki 5-vuotiaan kehittyneen etenkin yhdellä osa-alueella.”Tammalle on tullut sitkeyttä lisää, nopeutta sillä on ollut aina. Kiertämällä tullut voitto on extraa.”Riikka Avotien kasvattama ja Petri Lahti-Luopan ja Suvelan Tallin omistama Caia ansaitsi finaalivoitostaan 8000 euroa. Hanna Lepistö valmentaa voittajaa. Hänen tallinsa panos täydentyi Drogonin kamppailtua kolmanneksi.SE-ori jyräsiVieremäläisen Timo Väisäsen valmentama Hissun Feeniks osoitti rautaisen kuntonsa pitkän matkan voimainkoitoksessa. Tuomas Pakkasen ohjastama ori tuli vahvoin potkuin perille ja puristi väkisin ohi keulassa vastaan hangoitelleen Tatuarin.Ohjastaja osasi odottaa Hissun Feeniksiltä hyvää panosta jo etukäteen.”Hissun Feeniksin edellinen startti Rovaniemellä oli jo hyvä. Hevosen terveystilanne alkaa olla sellainen, että sen pitääkin pärjätä näissä lähdöissä”, Pakkanen näki.Hissun Feeniks on tehnyt kovia suorituksia pitkällä matkalla ennenkin: heinäkuussa 2023 se ravasi volttilähetyksen Suomen ennätyksen 1.24,5 kategoriassa 3000 metriä ja yli.Avoimessa lähdössä jyväskyläläisen Dimitri Hedmanin valmentama Colibri Jet kamppaili voittoon huippusuorituksella.Kohti Kuuma Cupia -lähdössä orimattilalaisen Tapio Perttusen valmentama Stoneisle Vertigo palasi tauolta voittovireessä.Keskipitkän matkan kisassa kotiradan treenarin Tuomas Korvenojan suojatti Mama Rock oli ylivoimavoittaja keulapaikalta.Voittoon Vermon päälähdöissä ylsi myös Olli Koivusen naruttelema Feels Fine By Me.