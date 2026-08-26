Cajsa Rokin kuiva kausi päättyi hämmentävällä tavalla – ”Isoja tunteita ja fiiliksiä”

Orimattilalaisen Oona Halmeen ja Cajsa Rokin kisa alkoi ohdakkeisesti, kun tamma repesi lähtölaukalle. Valjakko vaikutti olevan ulkona lähdöstä, mutta mitä vielä: 7-vuotias tamma tikkasi loppua terävästi ja ehti vielä voittoon hurjan suorituksen päätteeksi.”Hevosella oli käsittämättömän paljon voimia jäljellä tuollaisen suorituksen jälkeen. Se tuntui jättihyvältä koko matkan. Isoja tunteita ja fiiliksiä”, Halme puhui tunteikkaana voittajan korokkeella.Teemu Okkolinin valmentaman Cajsa Rokin ykköstila oli kauden ensimmäinen.Reipas Suomalainen antoi myrskyvaroituksenOrimattilalaisen Tapio Perttusen tallin Reipas Suomalainen esitteli osaamistaan.Kohti divisioonia -lähdössä kilpaillut Reipas Suomalainen joutui tekemään juoksunsa raskaimman kautta. Nelivuotiskyky ei lisämetreistä piitannut, vaan vyöryi voittoon ylivoimatyylillä.Reipas Suomalainen ravasi ennätyksensä 1.28,0a/2120 metriä. Valmentaja-ohjastaja Perttusen mukaan kaikki ei ollut pelissä.”Takasuoralla olisin voinut kovempaakin ajaa. Varoin, etten mene häiritsemään hevosta. Pelkäsin laukkaa maaliin asti”, Perttunen selosti voittajan korokkeella.Reipas Suomalaisen kasvattaja- ja omistajaporukkaan kuuluva Pekka Kairtamo seurasi suojattinsa tekemistä paikan päällä ja piti näkemästään.”Vahvaa ja hyvännäköistä menoa. Eteenpäin vievä ravi sopii silmääni.”Emmi Innanen osoitti ajotaitojaanSalamakypärissä, eli nuorten ohjastajien kilpailusarjassa, alussa hosuneet taipuivat.Emmi Innanen ja Perfecto eivät olleet mukana alkumatkan hurjastelussa, mutta kirivaiheessa valjakko eteni ryminällä ja voitti vakuuttavasti.”Superkiva hevonen”, Innanen heitti ensituttavuudestaan.Kultadivisioonassa Janne Korven ohjastama Corazon Combo nappasi kauden kolmannen ykköstilansa.Voittoihin Vermon päälähdöissä ylsivät myös Definitely Maybe, Grand Circuit ja Colonial Sunrise.