Cajsa Rok oli ravi-illan kiistaton ykköstähti.
Cajsa Rok oli ravi-illan kiistaton ykköstähti.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Cajsa Rokin kuiva kausi päättyi hämmentävällä tavalla – ”Isoja tunteita ja fiiliksiä”

Cajsa Rok suuryllätti Vermon keskiviikkoravien Tammatähti-lähdössä – ja millä suorituksella!
Julkaistu
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