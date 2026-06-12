Callela Nelson palaa tasolleen Vieremällä? – "Vetoja ajettaessa hevonen menee hyvänoloisesti"

Vieremän perjantaisella Toto75-kierroksella katseet kerää kylmäveristen Kainuu-ajo, jossa yhteen iskevät Paavolan Hurmos ja Alarik Huikea. Vastaavasti lämminveristen päälähtönä ravataan 1640 metrin ryhmäajo, jossa kohtaavat Callela Nelson ja Holcombe Zet.Ykkösradalta matkaan avaava Callela Nelson on kilpaillut tällä kaudella kolme kertaa. Ensimmäinen starteista päättyi tyylikkääseen voittoon, mutta kahdessa viimeisessä kisassa laukat ovat sotkeneet ruunan menoa.”Suoralla vetoja ajettaessa hevonen menee hyvänoloisesti. Pientä huoltoa sille tehtiin viime startin jälkeen”, valmentaja Jukka Hakkarainen valottaa.Lähtöasetelmien muodossa Callela Nelson saa etua pahimpaan vastustajaansa nähden, sillä Holcombe Zet kiihdyttää matkaan seiskaradalta. Hakkarainen kertoo toivovansa Hannu Torvisen ohjastamalle Callela Nelsonille keulajuoksua.”Ehjä startti on tosin pääasia. Toivotaan, että saamme hevosen taas omalle tasolleen ja päästäisiin ajamaan kilpaa. Vieremällä juostava matka sopii, mutta toivottavasti vauhti ei mene älyttömäksi hullutteluksi”, Hakkarainen sanoo.Samassa lähdössä Hakkaraisen tallista piti kilpailla Christine L Gardenin, mutta taustavoimat jättivät sen pois.”Sitä siemennettiin viikko takaperin ja eläinlääkäri koki, että startti tässä kohtaa on riski tiinehtymiselle. Yritetään saada tamma nyt kantavaksi”, Hakkarainen sanoo.Hakkaraisen tallin kirkkaimman tähden Massimo Hoistin kauden jatkumista odotetaan mielenkiinnolla. Huippuoriin kohdalla Elitloppet jouduttiin jättämään toukokuun loppupuolella välistä ja tähtäin siirrettiin Suur-Hollola-ajoon.”Kaikki vaikuttaa olevan hevosella hyvin. Meinasin perjantaina käydä sillä aamusta hiitillä Kuopion radalla, mutta tuli niin paljon vettä, että täytyy siirtää mahdollinen hiitti lauantaiaamuun. Ajatuksia on ollut, että ilmoittaisin hevosen Härmään”, Hakkarainen suunnittelee.