Callela Nelson rattaillaan Hannu Torvinen
Callela Nelson pääsee huippupaikalta matkaan Vieremällä. Kuva: Anu Leppänen
Ravit

Callela Nelson palaa tasolleen Vieremällä? – "Vetoja ajettaessa hevonen menee hyvänoloisesti"

Perjantaina Vieremän ylimääräisellä Toto75-kierroksella jackpot-rahaa jaetaan reilut 34 000 euroa.
Julkaistu
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Jukka Hakkarainen
vieremän ravit
Callela Nelson
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