Caru tyylitteli Tawaststjernan Muistoajossa – ”Tuttu pytty”

Tawaststjernan Muistoajo oli Vermon keskiviikkoravien ykköskisa.Henri Bollströmin ohjastama Caru eteni 1620 metrin matkalla käydyssä kisassa keulapaikalle. Ikäluokan eliittiin kuuluva ori veti maaliin asti oikein ilmavan näköisesti.”Caru on ollut arka porukassa, mutta alkaa aikuistua. Se rullaili herkällä tyylillä koko matkan. Säästelin hevosen voimia Rovaniemeä varten”, Bollström viittasi Carua sunnuntaina odottavaan Kirppu-ajoon.Vuodesta 1968 lähtien kisattu Tawaststjernan Muistoajo on tuonut Bollströmille mainetta ja mammonaa aikaisemminkin. Hän voitti kisan vuonna 2023 Rekilammen Saulin kanssa ja vuonna 2024 Vale-Elli vei keltamustanuttuisen ohjastajan voittajaseremonioihin.”Tuttu pytty”, Bollström katseli voittopokaalia myhäillen.Kuopiolainen Harri Sulku valmentaa 8000 eurolla palkittua Carua. Takter Oy on kasvattanut ja omistaa lahjakkuuden.Revanssi jäi syntymättäDerby-revanssi oli keskiviikkoillan toinen päälähdöistä. Valtikka pysyi Romanov Comeryn kavioissa. Forssalaisen Tapio Mäki-Tulokkaan valmentama Romanov Comery voitti Suuren Suomalaisen Derbyn elokuussa, eikä se kohdannut parempaansa tälläkään kertaa.”Hevonen oli tosi hyväntuntuinen koko päivän. Se tuntuu menevän eteenpäin vaan koko ajan”, voittajan ohjastaja Santtu Raitala puhui voittajahaastattelussa.Annan illan tähtitammaTammatähti-lähdössä kilpailivat avoimen tason suomenhevostammat. Leppävirralla asuvan Markku Krögerin silmäterä Annan esitti parastaan. Jarmo Saarelan ajokki sai torjuttua suursuosikin Lumi-Oosan kiihdytyksessä ja veti keulasta perille saakka.”Me on ajettu vikasuuntaan suoralla. Muut ajavat ylämäkeen, me alamäkeen. Yleisurheilupuolen juttuja. Sieltä se on tuttu juttu, että tehdään ylinopeusharjoituksia”, Kröger valaisi Annanin valmennusta.TammaCupin karsinnoissa Brooklyn ja Ximena olivat yllätysvoittajat.Hopeadivarissa iittiläisen Matias Salon tallin Ken's Walner nappasi vuoden avausvoittonsa.