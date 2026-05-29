Ceepra uran avausvoittoon KK-26-lähdöstä – "Tämä on niin juoksija kuin hevonen vain voi olla"

Ceepra otti joukon komentoonsa nopeasti aja-komennon jälkeen. Sen jälkeen Antti Tupamäki kiihdytti tasaisesti vauhtia. Loppusuoran alussa valjakko laittoi kaiken pelin, eikä maalisuoran puoliväliin saakka uhkaavasti lähestyt Nätti Tiana pystynyt lopulta ohitukseen.Tupamäki kuvaili maalisuoralla tilannetta tasaisen rintaman lähestyessä."Ajattelin ennakkoon, että nuori hevonen parantaa saatuaan kaksi starttia tauolta alle. Talvella hevosta treenattiin paljon. Rinnalla olevalle se vastasi tosi hyvin. Kun Nätti Tiana tuli ulkoa ja rinnalta hevonen putosi, niin Ceepra jäi odottelemaan. Hyvin se kontrasi vielä. Kun kaverilla vähän vauhti hiljeni, niin voitto oli lopulta selvä", Tupamäki kertasi.Ceepra on kilpaillut lauantain jälkeen 12 kertaa totosijoin 1-8-1. Rahaa on kertynyt tilille 35 400 euroa. Kykyjä tammalla on valmentajansa mukaan huipulle saakka."Tämä on niin juoksija kuin hevonen vain voi olla. Ravitekniikka sillä on tosi hyvä. Joka suhteessa kauhean mukava hevonen, Ceepra on lunki tamma. Jos vain kaikki natsaa, ja sitä saa nätisti vietyä eteenpäin, niin se on kunintarkilpailussa joskus mukana", Tupamäki päätti.