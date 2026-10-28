Club Nord Nelly on lahjakas varsa.
Club Nord Nelly on lahjakas varsa.Kuva: Laura Koskenniemi
Ravit

Club Nord Nelly avasi voittotilinsä Vermossa – ”Todella lahjakas”

Lokakuun viimeisissä Vermon keskiviikkoraveissa isossa roolissa olivat lämminveristen varsalähdöt.
Julkaistu
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