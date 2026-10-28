Club Nord Nelly avasi voittotilinsä Vermossa – ”Todella lahjakas”

Aloittelevien nuorten lähdössä iskivät yhteen kaksivuotiaat aloittelijat.Kotiradan varsa osoittautui porukan parhaaksi. Jerry Rauoksen valmentama Club Nord Nelly punnersi voittoon toiselta ilman vetoapua.”Club Nord Nelly on älyttömän hieno varsa. Se on todella lahjakas, ehkä yksi lahjakkaimmista mitä meillä on Reijon (Suomalainen) kasvatteja ollut”, Rauos kehui.Club Nord Nellyn uran ensivoitto irtosi mainiolla kaksivuotistuloksella 1.16,3/1640 metriä.Turkulaiset hurjinaKolmevuotiaat lämminveriset kilpailivat uudessa kilpailussa. Nousevat tähdet 2026 -karsinnassa tapahtui hämmentävä käänne, kun keulassa ravannut Eye On Royalty keskeytti yllättäen ennen ratkaisumetrejä.Ohjastaja Olli Koivunen kiitti ja kuittasi voittoon Al's Paquitan kanssa.Karsintalähtö toi mainetta ja mammonaa Harri Koivuselle. Turkulaistallin Albarossa tuli toisena maaliin ja täydensi kaksoisvoiton.”Aika mukavaa oli loppusuoraa lasketella”, Olli Koivunen myhäili.Olli Koivunen ajoi Vermossa kolme ykköstilaa. Hänen kolmas voittonsa irtosi isä-Harrin valmentaman Fortniten rattailla. Fortniten voitto oli Harri Koivusen valmennettaville vuoden sadas.Turkulaisille tuli menestystä vielä lisää, kun Matti Juutilan valmentama Taarin Toivo palasi kultakantaan.Toinen perättäinen voittoHopeadivisioonakarsinnassa nurmijärvisen Anne Kankaan valmentama In Love Mearas jatkoi voittojen tiellä.Hannu Torvisen ohjastama In Love Mearas kiihtyi tulisesti, otti kärkipaikan ja hallitsi lyhyen matkan kisaa maaliin saakka.”In Love Mearas menee tosi helposti kovaa. Lyhyt matka on sille tosi hyvä, vaikka se voittikin viimeksi 2100 metrin matkalla”, Torvinen näki.Vihtiläisen Emma Väreen valmentama Margareta Wania otti uransa toisen voiton. Samaan pitäjään napsahti ykköstila myös, kun Lauri Uustalun treenaama Iveneverheardofyou kiri yllätysvoittoon näyttävällä tavalla.