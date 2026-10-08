Combat Fighter ja Ari Moilanen
Combat Fighter oli SE-vauhdissa Kouvolassa.Kuva: Jari Heikkinen
Ravit

Combat Fighter SE-tuloksella Kouvola-ajon voittoon

Kouvolan torstai-illassa nähtiin vauhtijuhlat.
Julkaistu
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Ari Moilanen
Antti Ojanperä
Combat Fighter
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